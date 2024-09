After-Work-Partys im Passauer Wolf Bad Griesbach stär-ken das Zusammengehörigkeitsgefühl

Ein eigens ins Leben gerufenes Event-Team kümmert sich im Passauer Wolf neuerdings um Partys und wird dabei vom Arbeitgeber unterstützt. Damit soll in lockerer und entspannter Atmosphäre abseits des Arbeitsalltages Vernetzung und Kennenlernen gefördert, Teamgeist und Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt sowie Erfolge gefeiert werden.



Einzigartige Momente schaffen

Rund 80 Mitarbeitende ließen bei der ersten After-Work-Party im Mai den Abend in der Passauer Wolf Lodge & Therme auf der Sundowner-Terrasse bei Gegrilltem, Erfrischungsgetränken und guter Feierabendmusik gemeinsam ausklingen. Dass die Veranstaltung bei schönem Frühlingswetter ein voller Erfolg war, zeigen die positiven Rückmeldungen. »Mit den Kollegen ein kühles Getränk an einem warmen Sommerabend genießen und nach einem stressigen Arbeitstag Zeit zum Plaudern finden – unbezahlbar«, sagt Kerstin Philipp, Assistentin der Geschäftsführung im Passauer Wolf Bad Griesbach. »Die Veranstaltung ist außerdem eine tolle Möglichkeit zum Austausch und Kennenlernen von Kollegen aus anderen Abteilungen, mit denen man im täglichen Arbeitskontext weniger Kontakt hat«, findet Psychologin Sophia Weigl.



Miteinander stärken

Mit den Veranstaltungen will man den Zusammenhalt im Unternehmen stärken und die synergetischen Effekte interdisziplinärer Kommunikation und Kreativität besser nutzen. Gleichzeitig tragen die Partys dazu bei, den Mitarbeitenden Wertschätzung für ihr berufliches Engagement entgegenzubringen. »Wir bemerken auch an anderen Events, wie dem Magic Outdoor Tag − der Mitarbeiter, die die Probezeit bestanden haben zusammenbringt − dass es sich lohnt, das Miteinander aktiv zu fördern«, so Tina Bauer, Projektleiterin für das Betriebliche Gesundheitsmanagement im Passauer Wolf Bad Griesbach. Das Verständnis für andere Abteilungen wachse. Die After-Work-Partys bieten außerdem die Möglichkeit, um Teamerfolge oder erreichte Ziele zu feiern. Und so wurde mit vollem Elan die zweite Party organisiert, die am gestrigen Donnerstag in der Bad Griesbacher Waldhütte stattfand. Zum Essen gab es dieses Mal Flammkuchen aus dem Steinofen und Federweißen. Als bayerische Alternative wurden frische Brezen und aufgeschnittener Emmentaler serviert. Für die rund 70 Gäste war es wieder ein tolles Erlebnis. »Auch die zweite After-Work-Party wurde gut angenommen. Wir freuen uns, dass das Interesse groß ist, auch abseits der Arbeit aufeinanderzutreffen. Das ist ein gutes Zeichen für das Miteinander«, sagt Stephan Merz, Geschäftsleiter des Passauer Wolf Bad Griesbach.



Sammeln für den guten Zweck

Auch wenn die Gesamtkosten der Partys der Passauer Wolf übernahm, wurden im Rahmen der Veranstaltungen Spenden für den guten Zweck gesammelt. So kamen im Mai 520 Euro für die gemeinnützige Kinderhilfe Holzland zusammen, die bei Heranwachsenden der Landkreise Passau und Rottal-Inn mit körperlichgeistigen Gebrechen Heilung fördert, Leid lindert und zugleich Lebensfreude stärkt. Außerdem wurde der erzielte Gesamtbetrag noch von Einzel-Abteilungen im Passauer Wolf mit Spenden aus der jeweiligen Trinkgeld-Kasse aufgestockt und von Martina Waldherr an den Vorstand, Peter Stuiber, übergeben. Bei der zweiten After-Work-Party wurden 477 Euro gesammelt. Diese Spende kommt dem Pockinger Verein »Intensivkinder Sinnvoll helfend e.V.« zugute, der für schwerstkranke oder behinderte Kinder Wohnformen schafft und Therapien unterstützt, die durch Krankenkassen nicht erstattet werden. »Es fühlt sich gut an, dass wir mit unseren Spenden notdürftige Kinder auf ihrem Genesungsweg unterstützen können«, sagt Martina Waldherr abschließend.

