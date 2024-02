Abend der offenen Tür in der Passauer Wolf Berufsfach-schule für Physiotherapie Bad Gögging

Am 29. Februar von 18:00 bis 19:30 Uhr können Interessierte beim Abend der offenen Tür einen Eindruck von der Ausbildung zum staatlich anerkannten Physiotherapeuten (m/w/d) an der Passauer Wolf Berufsfachschule für Physiotherapie Bad Gögging gewinnen. Besucher erhalten aus erster Hand Informationen über die Ausbildung an der Berufsfachschule und das ausbildungsbegleitende Studium.



Theorie und Praxis vorgestellt



Für alle, die sich für das Berufsbild »staatlich anerkannter Physiotherapeut (m/w/d)« interessieren, öffnet die Passauer Wolf Berufsfachschule für Physiotherapie in Bad Gögging am Donnerstag, den 29. Februar, ihre Türen. Interessierte erfahren an dem Informationsabend alles Wissenswerte rund um die Ausbildung an der Berufsfachschule und mehr zu den Kombinationsmöglichkeiten von Ausbildung und Studium. In Vorträgen um 18:00 und 19:00 Uhr erhalten die Besucher ausführliche Informationen zu Bewerbung, Ausbildungsinhalten, Studium, Berufsbild und Zukunftsperspektiven. Im Rahmen zweier Führungen durch das Schulgebäude können sie einen Blick in die Räumlichkeiten und auf die moderne digitale Ausstattung der Unterrichtsräume, wie die interaktiven Touchscreens, die die Tafeln ersetzen, werfen. Auszubildende und Lehrkräfte nehmen sich zudem Zeit für die Beantwortung aller Fragen rund um die Ausbildung und das Studium. Interessierte können sich durchgehend für den Ausbildungsstart am 1. Oktober bewerben.



Familiär und praxisorientiert



Gesundheitsberufe befinden sich aktuell im Wandel. Fach- und Nachwuchskräfte werden, gerade in Bereichen wie der Physiotherapie, dringend gesucht. Physiotherapeuten helfen dabei, Erkrankungen und Fehlfunktionen des menschlichen Körpers zu heilen oder zu lindern, sie begleiten den Genesungsprozess und halten Patienten dazu an, ihr Bewegungsverhalten zu verbessern. Die physiotherapeutische Behandlung ist deshalb ein unverzichtbarer Bestandteil der Rehabilitation. Die Passauer Wolf Berufsfachschule für Physiotherapie Bad Gögging bietet seit über 30 Jahren in familiärer Atmosphäre eine praxis- und qualitätsorientierte sowie patientennahe Ausbildung zum staatlich anerkannten Physiotherapeuten (m/w/d) - in Kooperation mit dem Passauer Wolf Bad Gögging - an. Dabei zählt die engmaschige Verbindung aus Theorie und praktischer Anleitung, die die hauptamtlichen Lehrkräfte persönlich übernehmen, genauso zu den Qualitätsfaktoren, wie die Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern. Neben den praxisrelevanten Ausbildungsthemen gehören modernes wissenschaftliches Arbeiten und der Umgang mit computergestützten Therapieverfahren zu den Unterrichtsinhalten. Absolventen können, dank der Jobgarantie, direkt im Anschluss an die Ausbildung im Passauer Wolf in das Berufsleben starten.

