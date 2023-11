Tanzende Wassermoleküle erklären das Lüften

Innovativer Erklärfilm macht Unsichtbares sichtbar

Am 10. November 2023 startet auf Youtube ein innovativer Erklärfilm zum gesunden Wohnen. Mit fröhlich tanzenden und frierenden Wassermolekülen wird anschaulich gezeigt, wie sich die Luftfeuchtigkeit beim Lüften von Wohnräumen verändert. Auf die Frage „Darf ich im Winter lüften, wenn es draußen regnet?“ gibt es eine klare Antwort. Zur Premiere am 10.11. um 10 Uhr sind alle Interessierten zum gemeinsamen Ansehen und Diskutieren eingeladen.



Draußen wird es allmählich kälter. Richtiges Lüften wird wieder wichtig für gesundes und energiesparendes Wohnen. Doch was passiert eigentlich beim Lüften genau? Warum sollte ich lüften, wenn die relative Luftfeuchtigkeit draußen höher als drinnen ist? Die Wohnung soll schließlich trockener und nicht feuchter werden, um Schimmelbildung vorzubeugen. Viele Baufachleute haben sich bereits an anschaulichen Modellen versucht. Doch eine physikalische Erklärung liefern sie meistens nicht und führen letztlich zu falschen Vorstellungen.



Das war der Anlass für das Team vom KinderzimmerWetter ein eigenes Erklärvideo zu produzieren. Unterstützt durch die fachdidaktische Beratung von Prof. Dr. Thomas Wilhelm vom Institut für Didaktik der Physik der Goethe-Universität Frankfurt wurden Wassermoleküle zum Leben erweckt. Der Film macht Unsichtbares sichtbar. Durch die symbolische große Lupe sehen wir Wassermoleküle in der Luft herumfliegen, frieren oder in Tapeten und Stoffe hineinschlüpfen. Die freundlichen Figuren und Animationen stammen aus der Feder des Hamburger Mediendesigners Daniel Roßberg.



„Wir wünschen uns, dass ganz viele Menschen verstehen, was beim Lüften passiert und zukünftig besser schimmelfrei wohnen können“, sagt Brigitte Harste aus dem KinderzimmerWetter-Team. Gutes KinderzimmerWetter ist ein Projekt des Regionalverbands Umweltberatung Nord e.V., in dem jungen Eltern in interaktiven Video-Seminaren, Online-Beratung und Wissenssnacks auf der Webseite das energiesparende und gesunde Wohnen mit Baby oder Kleinkind nahe gebracht wird.