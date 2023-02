Kostenfreie Online-Schimmel-Beratung für Eltern

Die kostenfreie, persönliche Online-Beratung für Eltern hilft bundesweit bei Fragen rund um Schimmel, Schadstoffe oder Energiesparen. Die Beratungen per Video-Chat sind Teil des Projekts „Gutes KinderzimmerWetter“, mit dem der Regionalverband Umweltberatung Nord e.V. Eltern ein Informationsangebot bietet.Viele Familien erleben es in diesen Tagen: Sie entdecken Schimmel in der Wohnung. Der Schreck ist groß, vor allem wenn ein Baby oder Kleinkind im Haushalt wohnt. Der Vermieter ist schnell informiert, doch wer hilft, wenn es trotzdem Probleme gibt. Der Besuch eines Sachverständigen schlägt leicht mit 300 bis 600 Euro zu Buche. Der Regionalverband Umweltberatung Nord e.V. bietet jetzt kostenfreie Hilfe, speziell für (werdende) Eltern von Babys oder Kleinkindern an.In der kostenfreien individuellen Beratung per Video-Chat durch die Sachverständige Dipl.-Ing. Brigitte Harste ist Zeit für spezielle Fragen. Mit der Handykamera können Schimmelstellen oder schwierige Raumsituationen gezeigt werden. Gemeinsam gelingt die Ursachen- und Lösungssuche. Beratungstermine können kostenfrei über die Webseite kinderzimmerwetter.de gebucht werden.Die ersten Beratungen bereits stattgefunden und das Feedback ist überaus positiv. „Wir waren sehr zufrieden mit der Beratung und konnten alle unsere Fragen stellen. Sehr gut war auch, dass wir Bilder von unserem Schaden per Video zeigen konnten. Ich würde mir wünschen, dass das Angebot bekannter wird“, meint Katharina.Ergänzend zu dem Beratungsangebot gibt es zweiteilige, interaktive Video-Seminare, bei denen die teilnehmenden Eltern ihre Wohnung mit einem Thermo-Hygrometer untersuchen, das sie vorab zugeschickt bekommen. Sie führen Experimente mit Haushaltsgegenständen durch. Auf diese Weise erforschen sie ihr KinderzimmerWetter und bekommen ein Instrument an die Hand, an dem sie zukünftig ihr Handeln für gesundes und klimaschonendes Wohnen ohne Schimmel und Schadstoffe orientieren können. Die Seminar-Reihe dreht sich am 23. Februar und 2. März um „Energiesparend wohnen mit Kind“. Es folgen die Themen „Wäsche trocknen, kochen, baden“, „Gesunder Babyschlaf“, „Kinderzimmer ohne Schadstoffe“ sowie „Gesundes Kinderzimmer im Souterrain?!“.Alle Angebote sind kostenfrei nutzbar, da das Projekt vom Umweltbundesamt, von der Sparda-Bank Hamburg sowie von der PSD Bank Nord gefördert wird.Weitere Infos unter https://kinderzimmerwetter.de Instagram: /kinderzimmerwetter2022 Do, 23.02. + 02.03.2023, 19:00 – 20:00 Uhr: Energiesparend wohnen mit KindMi, 08.03. + 15.03.2023, 19:00 – 20:00 Uhr: Wäsche trocknen, kochen, badenDi, 21.03. + 28.03.2023, 20:00 – 21:00 Uhr: Gesunder BabyschlafMi, 19.04. + 26.04.2023, 10:00 – 11:00 Uhr: Kinderzimmer ohne SchadstoffeMo, 08.05. + 15.05.2023, 20:00 – 21:00 Uhr: Gesundes Kinderzimmer im Souterrain?!