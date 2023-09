Gesunder Babyschlaf - Kostenfreies Video-Seminar für Eltern

Draußen wir es allmählich kühler. Die Zeit der stets geöffneten Fenster und Türen ist fast vorbei. Eltern können jetzt wieder selbst für ein gutes KinderzimmerWetter in ihrer Wohnung sorgen. Ein gesundes Schlafklima ist gerade für Babys und Kleinkinder wichtig. Jetzt können sich Eltern in kostenfreien, interaktiven Video-Seminaren fit für einen entspannten Winter mit Kind machen. „Gesunder Babyschlaf“ heißt die erste Veranstaltung, die am 19. und 26. September jeweils von 20 bis 21 Uhr per Zoom stattfindet. Alle Teilnehmenden erhalten vorab ein Thermo-Hygrometer zugeschickt, mit dem dann gemeinsam gemessen und experimentiert wird. Am Ende wissen Mamas und Papas, was sie tun können, um die Raumluft gesund zu halten und gleichzeitig Energie zu sparen.Die Seminar-Reihe wird am 5. und 12. Oktober mit „Kinderzimmer ohne Schadstoffe“ fortgesetzt. Danach geht es am 7. und 14. November um „Heizkosten sparen und gesund wohnen“. Es folgen die Themen „Hilfe, Schimmel im Haus!“, „Wäsche trocknen, kochen, baden“ sowie „Gesund leben in neuen und modernisierten Gebäuden“. Alle Seminar-Termine sind auf der Webseite kinderzimmerwetter.de zu finden und können dort kostenfrei gebucht werden.Ergänzt wird das Informationsangebot durch eine individuelle Beratung von den Sachverständigen Dipl.-Ing. Brigitte Harste und Dipl.-Math. Reinhard Hamann per Video-Chat. Hier ist Zeit für spezielle Fragen. Mit der Handykamera können Schimmelstellen oder schwierige Raumsituationen gezeigt werden. Gemeinsam gelingt die Ursachen- und Lösungssuche. Beratungstermine können ebenfalls über die Webseite gebucht werden.Alle Angebote sind kostenfrei nutzbar, da das Projekt vom Umweltbundes­amt, von der Sparda-Bank Hamburg sowie von der PSD Bank Nord gefördert wird.Weitere Infos unter https://kinderzimmerwetter.de Instagram: /kinderzimmerwetter2022Di, 19.09. + 26.09.2023, 20:00 – 21:00 Uhr: Gesunder BabyschlafDo, 05.10. + 12.10.2023, 19:00 – 20:00 Uhr: Kinderzimmer ohne SchadstoffeDi, 07.11. + 14.11.2023, 19:00 – 20:00 Uhr: Heizkosten sparen und gesund wohnenMi, 22.11. + 29.11.2023, 20:00 – 21:00 Uhr: Hilfe, Schimmel im Haus!Mi, 29.11. + 06.12.2023, 18:30 – 19:30 Uhr: Wäsche trocknen, kochen, badenMi, 07.02. + 14.02.2024, 19:00 – 20:00 Uhr: Gesund leben in neuen und modernisierten Gebäuden