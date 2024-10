10. Hamburger Fachtagung "Schimmelpilze in Innenräumen"

Am Dienstag, den 12. November 2024 lädt der Regionalverband Umweltberatung Nord e.V. zum zehnten Mal zu einer interdisziplinär ausgerichteten Fachtagung zum Thema „Schimmelfrei bauen und wohnen“ ein. Die Teilnahme an der Tagung ist erstmals sowohl online als auch vor Ort im ELBCAMPUS Hamburg möglich. So können sich von 9 bis 17:30 Uhr Wohnungsverwalter, Architekten, Mediziner, Rechtsanwälte, Sachverständige, Sanierer, Berater und alle anderen, die beruflich mit Wohnungsschimmel konfrontiert sind, informieren, vernetzen und fachlich austauschen.Das Besondere an den Hamburger Fachtagungen ist die Zusammenführung aller mit dieser Problematik befassten und beteiligten Akteure zur Lösungsfindung. Das Vortragsprogramm dreht sich um die Themen Innendämmung, Schimmelprävention, gesundheitliche Beurteilung, Mykotoxine, Schimmelspürhunde sowie mietrechtliche Fragen und Unbewohnbarkeit. Kurzpräsentationen von Produkten und Verfahren ergänzen das Tagungsprogramm.Während der Veranstaltung besteht die Möglichkeit sich in einer Fachausstellung vor Ort oder online über Ursachensuche, Sanierung und Vorbeugung von Schimmelpilzen informieren.Die Tagung wird von mehreren Architektenkammern sowie von der Deutschen Energie-Agentur (dena) als Fortbildung anerkannt. Die Veranstaltung erfüllt die Qualitätsanforderungen für Weiterbildungen für Immobilienverwalter.Weitere tagung@umweltberatung-nord.de oder unter 040-404005. Wer vor Ort teilnehmen möchte, sollte rasch buchen, denn die Plätze im ELBCAMPUS sind begrenzt.