Internationales Fest der Masters-Ruder:innen in München

Vom 25. bis 28. Juli findet auf der Regattaanlage in Oberschleißheim die Euro Masters Regatta 2024 statt. Knapp 1.100 Ruder:innen aus 335 Vereinen und sechs Kontinenten haben sich für die internationale Ruderregatta angemeldet. Da viele Sportler:innen mehrfach über die 1.000-Meter-Distanz starten, weist das Meldeergebnis über 3.700 Rollsitze verteilt auf 332 Rennen aus. Gerudert wird vom Einer bis zum Achter in allen Bootsgattungen und Altersklassen - das Mindestalter liegt in diesem Jahr europaweit erstmals bei 21 Jahren. Die älteste Teilnehmerin, Christel Nennstiel, ist 88 Jahre alt und kommt aus Offenbach. Der laut Guinness-Buch der Rekorde „älteste Regattaruderer der Welt“, Walter Wagner, ist mit seinen 98 Jahren langjähriger Stammgast bei der Euro Masters Regatta und freut sich bereits auf seine Rennen.„Das erfreuliche Meldeergebnis bestätigt uns in unserer Arbeit der vergangenen Jahre. Seit 2013 arbeiten wir an unserem Format der Euro Masters Regatta. Wir stehen für Innovationen, die gerne kopiert werden“, sagt Oliver Bettzieche, Vorstandsvorsitzender von Regatta München e.V., dem Veranstalter der Euro Masters Regatta. „Wir werden weiter daran arbeiten, den Ruder:innen in München und anderswo immer etwas Neues zu bieten. In diesem Jahr öffnen wir unsere Veranstaltung auch für die 21- bis 26-Jährigen, die Spaß an einer großen Regatta über 1.000 Meter haben.“Die Euro Masters Regatta in München dient den europäischen Athlet:innen als wertvolle Standortbestimmung, bevor im September die World Rowing Masters Regatta in Brandenburg auf dem Beetzsee stattfindet.Neben den deutschen Teilnehmer:innen sind vor allem aus Großbritannien, Frankreich, Österreich, Tschechien und der Schweiz starke Teams vertreten. Aber auch aus den USA, Australien, Neuseeland, Paraguay, Singapur, Türkiye und Japan wollen sich Ruder:innen bei der Euro Masters messen. Wir freuen uns auf Athlet:innen aus Afrika, Asien, Europa, Nord- und Südamerika sowie Australien und Ozeanien.Als Premiere und besonderes Highlight integrieren wir am Sonntag die Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“ in das Tagesprogramm. Hier rudern Mediziner, Pharmazeuten, Ruderneulinge und Ruderprofis für den guten Zweck und unterstützen damit ein Krebsprojekt des Klinikums rechts der Isar der Technischen Universität München. Die Benefizregatta steht unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt München, Dieter Reiter, und Professor Stephanie E. Combs, Dekanin der TUM School of Medicine and Health. Bei der Siegerehrung begrüßen wir Beatrix Zurek, die Münchener Gesundheitsreferentin.Der Regattaverband Regatta München e.V. stemmt die viertägige Großveranstaltung mit einem vorgeschalteten Trainingstag mit rund 130 ehrenamtlichen Helfern. Als Premium-Partner konnte der Verband wieder den italienischen Bootsbauer Filippi mit seinem Bootsverleih unter Leitung der Ruderwerkstatt gewinnen. Concept2 rüstet die Regatta mit Ruderergometern für die Aufwärmzone aus.Besucher können die Rennen von der Naturtribüne verfolgen. Der Eintritt ist an allen vier Tagen frei. Ein umfassendes Angebot an Ausstellern sowie ein großer Biergarten und die beliebte Masters Party am Samstag bilden einen würdigen Rahmen für die Ruderveranstaltung. Regatta München freut sich auf die Welt zu Gast in Oberschleißheim.Alle Details zum Ablauf der Regatta und dem Zeitplan sowie dem Angebot an Ausstellern und Gastronomie finden sich im Internet unter https://www.euromastersregatta.com/