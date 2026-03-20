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Wann Taubheitsgefühle ernst genommen werden sollten

Hypoparathyreoidismus macht sich durch Kribbeln, Erschöpfung und Konzentrationsprobleme bemerkbar

(lifePR) (Berlin, )
Taubheitsgefühle an Händen, Füßen oder im Gesicht, starke Erschöpfung und Konzentrationsprobleme können auf Hypoparathyreoidismus hinweisen – eine seltene chronische Hormonerkrankung, von der europaweit mehr als 100.000 Menschen betroffen sind. Dr. med. Pia Roser vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf erklärt, welche Symptome typisch sind, wer besonders gefährdet ist und warum eine frühzeitige Abklärung entscheidend für die Lebensqualität der Betroffenen sein kann. Therapeutische Möglichkeiten wie Calcium, aktives Vitamin D und die Hormonersatztherapie werden eingeordnet.

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