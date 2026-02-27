Orphan Diseases in Deutschland
Millionen Betroffene von Seltenen Erkrankungen warten auf schnellere Diagnosen
Orphan Diseases stellen Betroffene, Angehörige und das Gesundheitssystem vor enorme Herausforderungen. Bis zur Diagnose vergehen oft Jahre, Therapien sind für rund 95 Prozent der etwa 8.000 bekannten seltenen Erkrankungen bislang nicht ursächlich verfügbar. Gleichzeitig gibt es ermutigende Fortschritte: von neuen Orphan Drugs über genetische Diagnostik bis hin zu spezialisierten Zentren für Seltene Erkrankungen.
Warum frühe Diagnosen entscheidend sind, welche politischen Initiativen den Fortschritt vorantreiben und welche Hoffnung moderne Gen- und Zelltherapien bieten, lesen Sie im ausführlichen Beitrag auf unserem Portal.