Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1052654

Reflex Verlag GmbH Hackescher Markt 2-3 10178 Berlin, Deutschland https://www.reflex-media.net/
Ansprechpartner:in Marketing & Communications +49 30 200894926
Logo der Firma Reflex Verlag GmbH

Orphan Diseases in Deutschland

Millionen Betroffene von Seltenen Erkrankungen warten auf schnellere Diagnosen

(lifePR) (Berlin, )
Eine Erkrankung wird in der EU als selten eingestuft, wenn sie nicht mehr als 5 von 10.000 Personen betrifft. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Gesamtzahl der Betroffenen gering ist. Im Gegenteil: In Deutschland sind es 4 Millionen Menschen, in der EU rund 30 Millionen Menschen, die an einer seltenen Krankheit leiden.

Orphan Diseases stellen Betroffene, Angehörige und das Gesundheitssystem vor enorme Herausforderungen. Bis zur Diagnose vergehen oft Jahre, Therapien sind für rund 95 Prozent der etwa 8.000 bekannten seltenen Erkrankungen bislang nicht ursächlich verfügbar. Gleichzeitig gibt es ermutigende Fortschritte: von neuen Orphan Drugs über genetische Diagnostik bis hin zu spezialisierten Zentren für Seltene Erkrankungen.

Warum frühe Diagnosen entscheidend sind, welche politischen Initiativen den Fortschritt vorantreiben und welche Hoffnung moderne Gen- und Zelltherapien bieten, lesen Sie im ausführlichen Beitrag auf unserem Portal.

Reflex Verlag GmbH

Reflex Media ist ein Berliner Medienhaus und spezialisiert auf Content Marketing und themenspezifische Publikationen. Das Unternehmen entwickelt journalistisch hochwertige Inhalte und platziert diese crossmedial in renommierten deutschen Tageszeitungen, Magazinen sowie auf reichweitenstarken Online-Plattformen. Mit maßgeschneiderten Content- und Werbelösungen schafft Reflex Media Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit und nachhaltige Markenwirkung für Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.