reer spendet anlässlich des Firmenjubiläums 100.000 Euro

Grundstein für ein verstärktes soziales Engagement im Bereich Kindeswohl

Zum 100-jährigen Firmenjubiläum spendet reer eine Summe von 100.000 Euro an Einrichtungen und Organisationen, die ihre Arbeit dem Kindeswohl widmen. Mit dieser Aktion legt das Unternehmen den Grundstein für ein verstärktes soziales Engagement im Bereich Kindeswohl.



Kindeswohl und Kindersicherheit sind der Markenkern von reer. Bereits seit 100 Jahren sorgt das Familienunternehmen dafür, dass kleine Menschen sicherer groß werden können. Dafür entwickelt reer seine Produktpalette kontinuierlich weiter. Doch der Betrieb ist sich auch seiner sozialen Verantwortung bewusst. Diese nimmt reer seit vielen Jahren auf vielfältige Weise wahr. Unter anderem unterstützt reer Einrichtungen in der Region mit Produktspenden oder übernimmt Kinderpatenschaften.



Zum Jahreswechsel 2022 fand in der Unternehmensführung ein Generationenwechsel statt: Inhaber Rainer Mörk übergab die Geschäftsführung an seinen Sohn Tobias Mörk. Dieser Generationenwechsel gab den Anstoß für den Ausbau des sozialen Engagements, denn: Die Unternehmerfamilie weiß, dass viele Kinder und Familien auf unterschiedliche Formen von Unterstützung angewiesen sind. Sie möchte ihre soziale Verantwortung daher verstärkt wahrnehmen und der Gesellschaft - insbesondere den Kindern - langfristig etwas zurückgeben. Passend zum 100-jährigen Firmenjubiläum und als Initialzündung für das verstärkte soziale Engagement stellt Inhaber Rainer Mörk daher eine Spendensumme von 100.000 Euro zur Verfügung.



Die Mitarbeitenden werden mit einbezogen

reer versteht sich als Familienunternehmen. Daher wurde auch die Belegschaft durch die Geschäftsleitung in die Spendenaktion eingebunden. Jede Mitarbeiterin und Mitarbeiter soll über die reer Produkte hinaus einen Beitrag zum Kindeswohl leisten können, indem er oder sie ein Herzensprojekt für eine Spende vorschlägt. Knapp die Hälfte der Spendensumme wird auf diese Weise an Organisationen, die sich für ein besseres Leben für Kinder einsetzen, gespendet. Die restliche Summe kommt weiteren Einrichtungen und Projekten zugute. Etwa gingen rund 10.000 Euro an Hilfsorganisationen für Kinder in der Ukraine.



Das Unternehmen ist stolz darauf, dass die Mitarbeitenden die Werte von reer teilen, und auf diese Weise zahlreiche Organisationen unterstützt werden, die der „Mission Kindeswohl“ folgen und der Belegschaft am Herzen liegen.



Motiviert und engagiert in die Zukunft

"Wir glauben, dass wir mit unseren Produkten die Welt ein wenig sicherer machen können. Aber es gibt auch Probleme, die wir mit unseren Produkten nicht lösen können", so Geschäftsführer Tobias Mörk. "Deshalb engagieren wir uns für verschiedene Einrichtungen in unserer nächsten Umgebung und überall dort, wo Kinder und Familien Hilfe brauchen."



Neben der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung ist es dem Unternehmen zudem wichtig, der Arbeit bei reer einen tieferen Sinn zu geben. Die Jubiläums-Spendenaktion soll daher auch den Mitarbeitenden als Motivation dienen und die Identifikation mit dem sowie die Bindung an das Unternehmen stärken.



Die Vision, die Welt für Kinder ein klein wenig sicherer zu machen, setzt das Team bei reer somit Tag für Tag um. Dafür steht auch die Spendenaktion zum 100-jährigen Firmenjubiläum, die den Geist und die Werte von reer widerspiegelt.