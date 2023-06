reer & Geuther: Zwei Marktgrößen schließen sich zusammen

Strategische Kooperation im Marktsegment Kindersicherheit: Die Unternehmen reer und Geuther agieren künftig gemeinsam.

reer, Marktführer im Bereich Kindersicherheit, übernimmt exklusiv den Vertrieb der Produkte der Traditionsmarke Geuther. Diese ist unter anderem bekannt für Premium-Tür- und Treppengitter. Zudem genießt die Marke einen hervorragenden Ruf im Fachhandel und bei jungen Familien.



reer und Geuther: Endkunden im Fokus



Mit der Kooperation der beiden Unternehmen kommt zusammen, was zusammengehört. Denn reer legt seinen Fokus seit der Unternehmensgründung auf eine sichere Umgebung für die Kleinsten. Seit mehr als 30 Jahren vertreibt das Familienunternehmen selbst Tür- und Treppengitter. Daher war es für die Unternehmensführung um Geschäftsführer Tobias Mörk ein logischer Schritt, den Vertrieb der hochwertigen Produkte von Geuther zu übernehmen.



Ziel der Zusammenarbeit zwischen reer und Geuther ist es, die Produkte von Geuther gemeinsam am Markt zu halten, da die Nachfrage stark ist. Denn bei stationären Händlern zählt der Hersteller zu den Favoriten. Junge Familien hingegen sind von der Qualität der Geuther-Produkte überzeugt. Daher wollen reer und Geuther für ihre Endkunden das Angebot an hochwertigen und sicheren Kinderprodukten weiterhin zuverlässig aufrechterhalten.



So profitiert der Einzelhandel von der Kooperation



Auch für den Einzelhandel bietet die Kooperation zwischen reer und Geuther zahlreiche Vorteile. Denn reer verfügt über ein starkes Vertriebsnetzwerk und eine etablierte Servicestruktur. Einzelhändler werden künftig durch den Außendienst von reer betreut. Die Logistik von reer sorgt dafür, dass neue Ware rechtzeitig geliefert wird. Im Reklamationsfall stehen der Kundenservice und das Reklamationsmanagement von reer zur Verfügung.



Für reer steht das Thema Kindersicherheit weiterhin im Fokus, die Vertriebsrechte für Geuther-Produkte hält das Unternehmen exklusiv. Der Vertrieb beschränkt sich nicht nur auf Tür- und Treppengitter, sondern umfasst das gesamte Sortiment von Geuther. Somit sind auch Hochstühle, Wickelkommoden oder Kinderzimmereinrichtungen von Geuther weiterhin im gut sortierten Fachhandel erhältlich.



reer ist von der Qualität der Geuther-Produkte überzeugt und begreift die Vertriebskooperation mit dem Traditionsunternehmen als perfekte Ergänzung des eigenen Sortiments. Durch die Zusammenarbeit der beiden Firmen ist die Marke Geuther weiterhin im stationären Handel präsent. Zudem können sich Händler auf ein funktionierendes Vertriebsnetzwerkt verlassen und verfügen über einen direkten Ansprechpartner. Dies sorgt nicht nur für mehr Kindersicherheit in den Heimen junger Familien, sondern auch für Ruhe und sichere Abläufe im Einzelhandel.