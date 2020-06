Neue reer Video-Babyphone für Babys behüteten Schlaf

Strahlungsarm und energiesparend

Automatische Nachtsichtfunktion

Flexibel dank Wandhalterung und schwenkbarer Kameraeinheit

Flexibel einsetzbare Elterneinheit durch hilfreiche Zusatzfunktionen

Das erste Babyphone, 1974 vom damaligen reer-Inhaber Paul Mörk entwickelt, funktionierte zunächst noch per Kabel und war kaum mobil. Dennoch schätzten Eltern die neue Erfindung. Hatte man früher ein ungutes Gefühl, wenn der Nachwuchs im Nachbarzimmer schlummerte, hatte man nun immer ein Ohr direkt am Baby.Ein Meilenstein der Babyphone-Entwicklung folgte 1994. Mittlerweile gab es Funk-Babyphones, doch die rauschten sehr stark. Das störte Rainer Mörk, Sohn von Paul Mörk und heutiger Inhaber von reer. Als Wirtschaftsinformatiker kam er auf die Lösung, mit der Nachbar-Kanal-Abschirmung die üblichen Stör- und Nebengeräusche zu unterdrücken. Kabellos und mit einer stärkeren Reichweite war es dank seines Erfindungsgeistes nun möglich, sich frei in der Wohnung zu bewegen und gleichzeitig mit perfektem Klang sein Baby überwacht zu wissen.Auch die neueste Generation an Babyphones überträgt natürlich rauschfrei. „Die neuen Video-Babyphones verfügen über alle Eigenschaften, die ein modernes und zuverlässiges Babyphone braucht. Zusätzlich haben wir großen Wert darauf gelegt, dass die Geräte zu wirklich fairen Preisen erhältlich sind.“, erläutert Rainer Mörk, Geschäftsführer der reer GmbH. Dank der bewährten FHSS-Technologie wird eine störungsfreie und klare Verbindung garantiert. Durch den automatischen Kanalwechsel sind beide Babyphone 100% abhörsicher. Die Babyeinheiten der beiden Geräte verfügen über dieselbe hochauflösende Kamera. Die Elterneinheiten unterscheiden sich vor allem in der Größe des TFT-Displays. Die BabyCam L verfügt außerdem über weitere Zusatzfeatures, wie den einstellbaren Bewegungs- und Fütterungsalarm.Die BabyCam & BabyCam L verfügen über eine intelligente Geräusch- und Bewegungsaktivierung (VOX): Schläft das Kind, schaltet die Kamera automatisch in den StandBy-Modus. Sobald die Kamera Geräusche des Kindes wahrnimmt, beginnt sie mit der Übertragung (die BabyCam L reagiert auch auf Bewegungen des Kindes). So wird nicht nur der Energieverbrauch minimiert, sondern auch die ohnehin geringe Strahlung weiter reduziert. Mit einer Reichweite von bis zu 300m bietet das Babyphone genügend Bewegungsfreiheit in Haus und Garten.Mit Infrarot-Technologie können Eltern ihr Baby auch im dunklen Kinderzimmer in sehr guter Qualität sehen. Der Wechsel zwischen Tag- und Nachtsichtfunktion erfolgt automatisch, sodass man immer die bestmögliche Sicht ins Kinderzimmer hat.Die Babyeinheit mit 70° neigbarer Kamera und einer 50° Weitwinkellinse lässt sich genau auf das Babybett ausrichten. Die Kamera kann entweder freistehend platziert oder dank der Wandhalterung an der Wand befestigt werden.- Akku- oder Netzbetrieb: Die Elterneinheit kann dank des festverbauten Akkus unabhängig von einer stationären Stromquelle betrieben werden (Akkulaufzeit Elterneinheit bis zu 14h).- Integrierter Standfuß- einstellbare Mikrofonempfindlichkeit- Lautstärkenregelung- Fütterungsalarm (nur in der BabyCam L): Hilft Eltern die wichtige Routine in den neuen Alltag zu bringen und den richtigen Zeitpunkt für die nächste Mahlzeit nicht zu versäumen."Was man liebt, das schützt man" - mit diesem Leitsatz unterstützt das Familienunternehmen reer Eltern, das sichere Aufwachsen und Wohlbefinden Ihres Kindes sicherzustellen.Seit fast 100 Jahren entwickelt die deutsche Traditionsmarke reer Produkte, die den Alltag für Eltern und Kinder angenehmer und sicherer machen. Die Erfindungen aus dem Hause reer wie der Babykostwärmer, das Nachtlicht, das Babyphone oder der Wickeltisch-Wärmestrahler sind aus dem modernen Babyhaushalt nicht mehr wegzudenken. Um den Kleinsten den größten Schutz zu bieten, verfolgt das schwäbische Unternehmen die Mission "Mehr Sicherheit für Kinder". Mit den Sicherheitslösungen von reer können Eltern ohne großen Aufwand ein sicheres Lebensumfeld schaffen, in dem Ihr Liebling groß werden und die Welt entdecken kann. So können Eltern etwas gelassener sein, während der kleine Abenteurer seine Umwelt erforscht.