Gesamtnote 1,7 im CHIP-Test: Das kontaktlose Fieberthermometer reer Colour SoftTemp

Das Online-Portal testet jedes Jahr über 1000 Produkte in seinem Testcenter und entwickelt für jede Produktkategorie eigene Bewertungsverfahren, um seine Leser bei der Kaufentscheidung zu beraten. Im April 2021 veröffentlicht das Portal den umfangreichen Fieberthermometer-Test. Das reer Colour SoftTemp Infrarot-Fieberthermometer schneidet dabei mit der Gesamtnote 1,7 gut ab und wird im Preis als „sehr günstig“ eingeschätzt. Die Messkategorien „Messwiederholbarkeit“ und „Ausstattung“ werden mit der Note 1,5 besonders gut bewertet.Fieber ist eine wichtige Schutzreaktion des Körpers gegenüber Infektionen. Hohes Fieber kann aber auch für den sensiblen Organismus von Kleinkindern eine große Belastung sein. Daher ist es wichtig im Akutfall den Temperaturanstieg in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren, auch in der Nacht. Mit dem reer Colour SoftTemp Infrarot-Fieberthermometer können Eltern schnell und unkompliziert die Temperatur des Kindes überprüfen, ohne es ständig aus dem Schlaf zu reißen. Insbesondere die leuchtende Anzeige des Messpunktes vereinfacht die Messung im Dunkeln, denn so kann der Abstand und die Position auf der Stirn leichter eingeschätzt werden. Weitere Produkteigenschaften, wie das beleuchtete Display, die sehr kurze Messzeit von 1 Sekunde, der optische Fieberalarm, der Messwertspeicher sowie der abschaltbare Signalton machen das Colour SoftTemp zum idealen Begleiter für eine unkomplizierte und störungsfreie Temperaturüberprüfung in der Nacht.Auch wenn Das Kind nicht krank ist, erweist sich das reer Thermometer als nützlicher Helfer im Alltag. Durch das Umschalten in den Oberflächen-Messmodus lässt sich das Colour SoftTemp auch zur Messung der Raum- und Badewassertemperatur einsetzen. Zudem kann auch überprüft werden, ob der Babybrei oder Suppen die richtige Temperatur haben.