FeelWell Air Heizlüfter von reer in die "Top10 Baby & Kind" aufgenommen

Das Familienunternehmen reer hat für seinen FeelWell Air Heizlüfter für das Baby die renommierte Branchen-Auszeichnung "Top10 Baby & Kind 2023" erhalten. Der FeelWell Air Heizlüfter von reer ist das erste Gerät seiner Art, das auf dem deutschen Markt erhältlich ist. Da er perfekt auf die Wärmebedürfnisse von Babys und Kleinkindern abgestimmt ist, nahm die Experten-Jury den Heizlüfter fürs Baby in das Ranking auf. Die Initiative "Top10 Baby & Kind" bietet eine Orientierungshilfe für Eltern, die Wert auf durchdachte, hochwertige und besonders kinderfreundliche Produkte legen. Die Auswahl erfolgt auf Basis der eingereichten Produkte von Markenherstellern aus dem Baby- und Kleinkind-Segment.



reer: der Wärme-Experte fürs Baby



Die Bedürfnisse der Allerkleinsten stehen bei reer seit jeher im Mittelpunkt einer jeden Produktentwicklung. So war reer der erste Hersteller, der 1997 einen Wickeltischwärmestrahler anbot. Seither ist reer Marktführer in diesem Segment. Eltern schätzen die Vorteile des Wärmestrahlers: Das Wickeln und Anziehen des Babys ist dank der Wärmequelle entspannt, da das Kind nicht auskühlt und sich in der Situation wohlfühlt.



Die Erfahrungen aus der Produktentwicklung des Wickeltischwärmestrahlers sowie das Feedback der Kunden flossen in die Konzeption des ersten Heizlüfters fürs Baby ein. Im Fokus steht auch hier - wie bei allen Produkten von reer - die einfache Handhabung. Doch nicht nur die Funktionalität findet bei reer Beachtung. Wichtig ist zudem, dass jedes Produkt langlebig sowie maximal kindersicher ist und durch ein ansprechendes, zeitloses Design überzeugt.



Das unterscheidet den Heizlüfter fürs Baby vom Wickeltischstrahler



Während der Wickeltischstrahler entweder an der Wand montiert oder mit einem Standfuß am Wickeltisch positioniert wird, bietet der Heizlüfter die ideale Ergänzung: Der Heizlüfter sorgt auf der Spieldecke, beim Freistrampeln, bei der Babymassage oder nach dem Baden für eine angenehm temperierte Umgebung.



Die hochwertigen Keramik-Heizelemente sind durch ein Gitter geschützt und liefern eine Leistung von 700 oder 1500 Watt. So beugt die Nutzung des Heizlüfters sowohl Unterkühlung als auch Überhitzung des Babys vor. Hebammen empfehlen den FeelWell Air Heizlüfter ebenfalls wie die Wickeltischwärmestrahler.



Die Aufnahme in die "Top10 Baby & Kind 2023" ist für reer der Ansporn, weiterhin engagiert an Innovationen im Bereich Wohlbefinden und Sicherheit für Kinder zu arbeiten. Denn reer steht für sicheres Aufwachsen und zukunftsorientiertes, familienfreundliches Handeln.