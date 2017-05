Trocken, warm und sicher schlafen im Jeep Wrangler unlimited

Red Rock Adventures präsentiert auf der Abenteuer und Allrad 2017 in Bad Kissingen den einzigen, kompletten Innenausbau für den Jeep Wrangler JK Unlimited.



Mit dem Innenausbau von Red Rock Adventures erhält man einen bequemen Schlafplatz für zwei Personen plus viel Stauraum (über 200 l) im Jeep Wrangler JK Unlimited. Dank der Integrierten DOMETIC CoolFreeze CFX 35 Kompressor-Kühlbox mit 32 l Kühl- und Gefrierfach muss man auch unterwegs nicht auf frische Lebensmittel und kühle Getränke verzichten.



Der Innenausbau ist als Leichtbau konstruiert, daher wiegt er nicht mehr als die serienmäßige Rückbank des Wranglers. Somit erhält man die hervorragenden Offroad-Eigenschaften des Jeeps. Innerhalb von einer Stunde hat man den Innenausbau aus- und die Rückbank wieder eingebaut und bleibt damit ganz flexibel: bei Touren genügend sortierten Stauraum und einen gemütlichen Schlafplatz und im Alltag einen Fünfsitzer für Tagestrips mit Freunden und Familie.

Red Rock Adventures veranstaltet Offroad-Reisen in Deutschland und nach Griechenland. Zur Vorbereitung von Offroad-Reisen und für Technikinteressierte werden Jeep-Workshops in Düsseldorf angeboten. Für Offroad-Reisende bietet Red Rock Adventures einen Innenausbau für den Jeep Wrangler unlimited (JKU) an, der sich für Urlaubs- und Expeditionsreisen eignet.



www.redrockadventures.de

Tel. +49 (2154) 4729151

