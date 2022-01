RECan präsentiert Immobilienmarktreport Kanada 2021/2022

Die RECan Global GmbH veranstaltet am 27. Januar 2022 um 16:00 Uhr eine virtuelle Konferenz („Canadian Real Estate Market Summery 2021 & Outlook 2022“) und stellt die neueste Ausgabe seines halbjährlich erscheinenden Reports über den kanadischen Immobilienmarkt vor. Die 45-minütige Veranstaltung fasst die Marktentwicklungen 2021 zusammen und gibt einen Ausblick auf das Jahr 2022. Zielgruppen sind hauptsächlich institutionelle und professionelle Investoren, aber auch Medienvertreter aus den Bereichen Finanzen und Immobilien. Die RECan Global GmbH mit Sitz in München und Halifax ist – ebenso wie der RECan Canadian Diversified Real Estate Fund SCS (SICAV-RAIF), RECan Global GP Luxembourg S.à r.l.mit Sitz in Luxemburg und PG Asset Management Inc. mit Sitz in Kanada – Teil der RECan Global Group.Sven J. Matten, Partner und Geschäftsführer der RECan Global GmbH: „Der kanadische Immobilienmarkt bietet Potentiale mit vergleichsweise hohen Renditen, insbesondere aus europäischer Investorensicht. Kanada ist politisch stabil, der kanadische Dollar hat ein AAA Rating und der Immobilienmarkt ist, auch aufgrund einer gezielte Einwanderungspolitik, auf organisches Wachstum ausgelegt.“Im Rahmen der Präsentation, die im Wesentlichen in englischer Sprache durchgeführt wird, berichten kanadische und deutsche RECan-Portfoliomanager sowohl über die Entwicklung von Wohn- als auch Gewerbeimmobilien in Kanada im Verlauf des vergangenen Jahres und blicken auf das Jahr 2022 voraus. Zudem beinhaltet die Konferenz einen Vergleich der wesentlichen Kennzahlen des kanadischen und deutschen Immobilienmarktes.