Umfrage: 40 Prozent der Immobilienunternehmen haben klare Verantwortlichkeit für Diversität und Inklusion definiert

Diversität und Inklusion gehören zur Unternehmensstrategie – das sagen 60 Prozent von 184 befragten Unternehmen aus der Immobilienwirtschaft und speziell dem Facility Management. RealFM, der Berufsverband der Real Estate und Facility Manager, und gefma – Deutscher Verband für Facility Management haben gezielt bei den Marktteilnehmern nachgefragt, um die Aktivitäten des 2021 gegründeten gleichnamigen gemeinsamen Arbeitskreises „Diversity und Inclusion“ an den Bedürfnissen der Branche auszurichten.Die Umfrageergebnisse zeigen, dass zwischen wahrgenommener Bedeutung und tatsächlichem Stellenwert der beiden Themen in den Unternehmen noch eine deutliche Lücke klafft: Lediglich 40 Prozent der Befragten geben an, dass es in ihrem Betrieb eine feste Verantwortlichkeit für Diversität und Inklusion gibt.„Ziel der Immobilienwirtschaft muss es sein, in den Unternehmen eine Kultur zu entwickeln, in der soziale, kulturelle und ethnische Vielfalt gefördert und im unternehmerischen Sinne bestmöglich genutzt wird. Das bedeutet, Chancengleichheit gezielt auf- und auszubauen“, beschreibt Lisa Meimbresse von gefma die Bedeutung. Es sei bereits ein positiver Trend zu erkennen, dennoch bestehe weiterer Entwicklungsbedarf.Ebenfalls 60 Prozent der Befragten sehen in ihren Unternehmen Chancengleichheit bei der beruflichen Weiterentwicklung als gegeben an. „Ein guter Ausgangswert, der aber noch deutliches Potenzial nach oben bietet“, findet Christin Kuchenbecker von RealFM. Jede vierte befragte Person gibt an, in ihrem Arbeitsumfeld schon einmal Diskriminierung wahrgenommen zu haben, vor allem in Bezug auf ethnische Herkunft, Nationalität, Geschlecht und der geschlechtlichen Identität. In diesen vorurteilsbehafteten Bereichen findet laut Umfrage aber auch das größte Engagement der Firmen statt, um vorhandene Missstände zu beseitigen.Der Arbeitskreis „Diversity und Inclusion“ unterstützt Unternehmen aus der Immobilienwirtschaft und dem Facility Management bei ihrem Veränderungsprozess hin zu mehr Vielfalt und Chancengleichheit am Arbeitsplatz. Dabei möchten beide Verbände vor allem informieren und durch aktives Networking Best-Practice-Entwicklungen fördern. Wer Interesse an einer Mitarbeit bei der Umsetzung von Diversität und Inklusion in der Branche im Arbeitskreis hat, kann sich gerne an gefma bzw. RealFM wenden: info@gefma.de oder office@realfm.de