RealFM e. V. wählt neuen Vorstand und Präsidium

RealFM hat seinen Vorstand und das Präsidium neu gewählt. Anlass für die Neuwahlen war die Mitgliederversammlung, die am 4. November 2022 als virtuelle Versammlung stattgefunden hat.



Die Mitgliederversammlung wählte Dirk Otto, RGM Facility Management GmbH, München, erneut zum Präsidenten und Jörg Petri, Bayer AG, Berlin, zum Vizepräsidenten. Robert Paul, Schenker Europe GmbH, Frankfurt am Main und Jürgen Janda, Europäisches Patentamt, München, wurden als Präsidiumsmitglieder bestätigt.



Danilo Schön von der Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co. KG, Hamburg, seit 2018 Präsidiumsmitglied, trat zur Wahl nicht mehr an. Ihm wurde für seine langjährige ehrenamtliche Arbeit und sein starkes Engagement für die Verbandsentwicklung gedankt.



Berhan Tongay, DB Station&Service AG, Stuttgart, wurde neu in das Präsidium gewählt.



Dirk Otto skizzierte nach seiner Wahl im Schlusswort zur Mitgliederversammlung die weitere Entwicklung des RealFM e. V.:



Die kommenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen werden dem Real Estate und Facility Management einen deutlich höheren Stellwert zukommen lassen. Ökologisch agieren, ökonomische handeln und den Menschen in den Vordergrund stellen – das werden die Erfolgsfaktoren sein. Modern Denken, Vielfalt leben, Kompetenz zeigen und bunt sein – das ist RealFM.