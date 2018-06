Schwimmteiche und Naturpools als Alternative zu künstlichen Swimmingpools

Als Alternative zu sterilen, mit Technik und Chemikalien gereinigten Swimmingpools ermöglichen natürliche Schwimm- und Badeteiche sowie Naturpools ein gesundes und naturverbundenes Badeerlebnis und liegen aktuell voll im Trend. Das Großhandelsunternehmen für Garten- & Landschaftsbau, die re-natur GmbH bietet sowohl für Neuanlagen als auch für die Umrüstung von Swimmingpools hochqualitatives Material sowie kompetentes Fachpersonal für die Umsetzung.



Schwimmteiche und Naturpools



Sterile und mit Chemikalien gereinigte Swimmingpools sind nicht jedermanns Sache. Natur- und Badefreunde entscheiden sich immer häufiger für Naturpools oder Schwimm- und Badeteiche.



Die re-natur GmbH mit Stammsitz in Ruhwinkel bietet sowohl für den privaten als auch für den öffentlichen Bereich eine komplette Ausrüstung für den Aufbau einer Neuanlage sowie die passenden Materialien für die Umrüstung eines bestehenden Swimming-Pools in einen Naturpool.



Die Abdichtung spielt beim Aufbau eines Schwimmteichs eine besonders große Rolle. Hierfür werden in der Regel Kunststoffdichtungen aus PVC oder FPO eingesetzt, die je nach Einsatzgebiet und Kundenwunsch mit oder ohne Gewebeeinlage versehen werden. Von hellgrün, olivgrün bis zu diversen Grautönen stehen verschiedene Farben zur Auswahl. Die re-natur GmbH verfügt über ein großes Netzwerk an kompetentem Fachpersonal. Ein unkomplizierter Aufbau sowie eine fachkompetente Abdichtung sind somit europaweit gewährleistet.



Alternativ können die benötigten Materialien über den Online-Shop bestellt und selbst eingebaut werden. Um den Naturpool dauerhaft sauber zu halten, bietet re-natur eine breite Produktpalette. Die Produkte der neu entwickelten Phospat-Produktreihe entfernen beispielsweise schnell, sicher und dauerhaft Phosphat aus dem Teich und sorgen somit für beste Wasserqualität.

Die re-natur GmbH ist ein Großhandelsunternehmen für den Garten- & Landschaftsbau und europaweiter Ausführungsbetrieb in den Bereichen der Kunststoffabdichtung für Teiche, Schwimmteiche & Pools sowie unbegrünten und begrünten Dächern. Außerdem ist das Unternehmen im Bereich Beratung oder Materialabholung zur Dachabdichtung, der Begrünung von Gebäuden, Carports, Gartenhäusern oder anderen Formen der extensiven oder intensiven Dachbegrünung tätig.

Weitere Informationen zur re-natur GmbH finden Interessierte hier.



