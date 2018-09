Dachbegrünungen bieten vielfältige Vorteile

Bieten Dämmung gegenüber Wärme und Kälte. Somit können Kosten für Klimaanlage und Heizung gespart und gleichzeitig Ressourcen geschont werden.

Dämmen gegen Schall von außen nach innen und umgekehrt.

Sind lagestabil, sodass selbst ein Orkan nur in seltenen Fällen einen Schaden anrichten kann. Gebäudeversicherungen sparen somit langfristig Kosten.

Senken Temperaturschwankungen unterhalb der Vegetationsschicht. Somit steigt die Lebensdauer von Dachdichtungen deutlich.

Entfernen von Unkräutern

Kontrolle der Dachabläufe

Kontrolle der Dachränder

Reinigen der Sauberkeitsstreifen (Kieselstreifen, Plattenbeläge, etc.)

Düngen und ggf. Kalken der Dachfläche

Nachpflanzen bzw. nachsäen von Fehlstellen in der Vegetationsfläche

Lange Zeit wurden grüne Dächer als Ökospinnerei abgetan. Mittlerweile gehören sie zu einem festen Teil der europäischen Dachlandschaft und konnten selbst Kritiker überzeugen. So bieten Dachbegrünungen vom Aussterben bedrohten Insektenarten einen neuen Lebensraum. Durch die Filterung von Feinstoffen sorgen sie zudem für eine sauberere Luft. Grüne Dächer leisten somit einen bedeutenden Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung. Doch damit nicht genug. Nutzer profitieren zusätzlich durch zahlreiche weitere Vorteile:Von einzelnen Pflanzen bis hin zum Aufbau bietet die re-natur GmbH alles, was Nutzer für eine schöne und effektive Dachbegrünung benötigen. „Viele unserer Kunden kommen zu uns, weil Sie die Natur schützen und bedrohten Insektenarten wie Bienen ihren Lebensraum zurück geben möchten. Die meisten von ihnen sind überrascht, dass sie mit einer Dachbegrünung gleichzeitig massive Kosten einsparen können“, so Ulf Manke, Mitarbeiter der re-natur GmbH.Ebenso wie ein Garten bedürfen auch Dachbegrünungen einer gewissen Pflege. Zu den Pflegearbeiten gehören:Viele Nutzer, welche über eine kleine Dachfläche verfügen, übernehmen die Pflege ihres grünen Daches gerne selbst. In den von der re-natur GmbH zusammengestellten Pflegeanleitungen sind die wichtigsten Punkte der Dachbegrünungspflege übersichtlich zusammengefasst. Nutzer können diese somit schnell und einfach umsetzen.Personen, denen weniger Zeit für die Pflege ihrer Dachbegrünung zur Verfügung steht, haben die Möglichkeit, den Service der re-natur GmbH in Anspruch zu nehmen. Hierfür nehmen Interessierte einfach und schnell per E-Mail oder Telefon Kontakt zu den Mitarbeitern der re-natur GmbH auf und fordern ein individuelles Angebot an.