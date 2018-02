Dachbegrünung auf dem Vormarsch

Die re-natur GmbH, der Großhandel für den Garten- & Landschaftsbau mit Hauptsitz in Ruhwinkel hat ihr Sortiment im Bereich Dachbegrünung erweitert. Das Unternehmen bietet alle wichtigen Produkte, um auf Dachflächen grüne Oasen zu schaffen. Grüne Dächer wirken dem Klimawandel entgegen und bieten zahlreichen Insektenarten wie zum Beispiel Bienen einen neuen Lebensraum. Viele weitere Vorteile gehen mit der Dachbegrünung einher.



Vorteile von Dachbegrünungen



Die re-natur GmbH bietet Kunden alle Produkte, die für eine professionelle Dachabdichtung und Dachbegrünung benötigt werden. Nachdem das Dach mit den entsprechenden Werkzeugen und Hilfsmitteln abgedichtet wurde, können mit den richtigen Dachsubstraten, Pflanzen und Düngern grüne Oasen geschaffen werden. Vom Carport bis zum Wohnhaus: re-natur geht auf die individuellen Anforderungen für eine optimale Dachbegrünung ein.



Dachbegrünungen bieten zahlreiche Vorteile für Hausbesitzer, Bauherren und die Natur. Insekten freuen sich über den neuen Lebensraum und den Schutz der Artenvielfalt. Besonders in Städten sorgen Dachbegrünungen für saubere Luft und wirken dem Klimawandel entgegen.



Hausbesitzer profitieren von Dachbegrünungen durch einen erhöhten Schallschutz, geringere Energiekosten sowie eine längere Lebensdauer der Dachdichtung.



Die mit den Dachbegrünungen einhergehende geringere Versiegelungssteuer bietet vor allem Bauherren einen großen Vorteil. Baugebiete können günstiger erschlossen werden. Begrünte Dächer dienen als Wasserspeicher, wodurch nur ein geringer Anteil des Regenwassers in die Kanalisation fließt. Beim Bau und der Instandhaltung der Kanalnetze sinken die Kosten.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

RE-NATUR GmbH

Die re-natur GmbH hat ihren Hauptsitz in Ruhwinkel in Schleswig-Holstein. Vier Tochterfirmen in Brandenburg, Sachsen, Bayern, NRW und Thüringen vertreten das Unternehmen deutschlandweit.



re-natur ist spezialisiert auf den Handel mit Produkten für Dachbegrünung, Teichbau, Schwimmteichbau und Naturpools und biologischen Pflanzenschutz. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit innovativen und ökologisch verträglichen Produkten rund um den eigenen Garten und das Haus sowie Pflanzen. Hierzu gehören auch unbehandelte, natürliche Zaunsysteme für verschiedene Einsatzgebiete.



Gewerbetreibende wie Dachdecker, Zimmereibetriebe, Garten- und Landschaftsbauer und Erwerbsgartenbauer und zum Beispiel Baustoffhändler beziehen bei re-natur einzelne Materialien oder erhalten auch Komplettlösungen für ihre durchzuführenden Projekte. Zudem beliefert re-natur den Endkunden.



Die re-natur GmbH mit Hauptsitz in Ruhwinkel ist Großhandel für den Garten- & Landschaftsbau, und als Großhandel und europaweiter Ausführungsbetrieb in den Bereichen der Kunststoffabdichtung für Teiche, Schwimmteiche & Pools sowie unbegrünte und begrünte Dächer tätigt. Außerdem ist das Unternehmen im Bereich Beratung oder Materialabholung zur Dachabdichtung, der Begrünung von Gebäuden, Carports, Gartenhäusern oder anderer Formen der extensiven oder intensiven Dachbegrünung tätig.



Weitere Informationen zur re-natur GmbH finden Interessierte unter https://www.re-natur.de/.

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers