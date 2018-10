ISIC „Winnersemester“ 2018: Das Gewinnspiel zum Semesterstart

Die ISIC ist der einzige von der UNESCO anerkannte internationale Studentenausweis. Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Partnern erhalten Studierende mit der ISIC-Karte in 130 Ländern mehr als 150.000 exklusive Angebote und Rabatte, z. B. auf Flüge, Unterkünfte, Mietfahrzeuge, Hard- und Software, in Restaurants oder Onlineshops. Zu den ISIC-Partnern gehören unter anderem McFIT, Cyberport, Hard Rock Cafe und der New York City Explorer Pass.Dank exklusiver Angebote rechnet sich die ISIC häufig schon bei der ersten Verwendung. Bei McFIT trainieren ISIC-Karteninhaber monatlich für nur 15 Euro statt regulär 19,90 Euro und sparen zusätzlich die einmalige Aufnahmegebühr von 29 Euro. Die ISIC selbst kostet 15 Euro und ist ab Ausstellungsdatum ein Jahr lang gültig.Herausgegeben wird die ISIC seit 1968 von der Non-Profit-Organisation ISIC Association und wird durch renommierte Institutionen, Stiftungen und Organisationen wie der ESU, der UNWTO und der WYSETC unterstützt. In Deutschland ist die rds Reisedienst Deutscher Studentenschaften GmbH exklusiver Repräsentant der ISIC. Die Karte ist online sowie bundesweit in rund 350 Ausgabestellen wie Studentenwerken, Studierendenvertretungen und Reisebüros erhältlich. Neben dem internationalen Studentenausweis gibt ISIC auch die IYTC - International Youth Travel Card für junge Reisende bis 30 Jahre und die ITIC - International Teacher Identity Card für Vollzeit-Lehrende heraus. Viele der exklusiven ISIC-Vergünstigungen können auch mit diesen beiden Karten genutzt werden.Mehr Informationen unter www.isic.de