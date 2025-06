„Running Via Alpina“ – Zwei Frauen, ein Ziel, 2000 Kilometer über die Alpen

Projektname: Running Via Alpina

Route: Via Alpina – von Trieste (Italien) bis Monaco (Frankreich)

Distanz: Über 2.000 km / ca. 120.000 Höhenmeter

Laufzeit: ca. 35-40 Tage / Juli/August 2025

Länder: Italien, Slowenien, Österreich, Deutschland, Liechtenstein, Schweiz, Frankreich

Ziel: Fastest Known Time (FKT) durch ein Frauenteam

Am 1. Juli 2025 starten die Extremsportlerinnen Magdalena Kalus und Susi Lehmann ihr bislang größtes Abenteuer: 2000 Kilometer und 120.000 Höhenmeter zu Fuß – quer über die Alpen, auf der legendären. Vom Startpunkt in Triest geht es durch acht Länder bis nach Monaco.Ihr Ziel:– und ein starkes Zeichen setzen:Ein Filmteam begleitet die beiden auf ihrem Weg. Entstehen soll daraus ein intensiver, atmosphärischer Kinodokumentarfilm über Willenskraft, Freundschaft und die Kraft weiblicher Vorbilder.Täglich bewältigen die Athletinnen einen Ultramarathon mit 3.000 Höhenmetern – durch wilde Natur, extreme Wetterbedingungen und an die eigenen körperlichen wie mentalen Grenzen.Unterstützen Sie das Projekt auf Startnext:Pressematerial, Teaser und Fotos:In einer Welt, in der Spitzenleistungen von Frauen im Outdoor- und Ausdauersport oft unterrepräsentiert bleiben, setzen Maggy und Susi ein kraftvolles Zeichen: Mit ihrem Lauf wollen sie nicht nur Grenzen überwinden, sondern auch Fragen nach Gleichberechtigung im Leistungssport stellen. Der geplante Dokumentarfilm soll daher nicht nur das sportliche Abenteuer erzählen.Geplant ist die Integration von Mini-Interviews mit inspirierenden Frauen aus unterschiedlichen Disziplinen – darunter Trailrunnerinnen, Extrembergsteigerinnen oder Expertinnen aus der Sportwissenschaft. So entsteht ein spannender, persönlicher Film eines langen Laufes über die Alpen – und darüber, was es heißt, als Frau in Extremsituationen zu bestehen.Dr. Magdalena Kalus (Maggy) lebt zwischen einem Corporate Job in München, Naturschutz und Bergsport. Ihre Leidenschaft für das Draußensein ist tief mit einem ökologischen Bewusstsein verknüpft. Susann Lehmann (Susi) ist Social Media Managerin und Designerin – und längst eine feste Größe in der Trailrunning-Szene. Mit über 224.000 gemeinsamen Follower:innen auf Instagram und einem klaren Fokus auf Community und Motivation wollen sie andere Frauen ermutigen, eigene Grenzen neu zu definieren. Beide haben bereits mehrfach unter Beweis gestellt, was sie durch ihre körperliche und mentale Ausdauer leisten können: Platzierungen bei Ultra- und Etappenläufen, über 250 Kilometer wie dem Eiger Ultra Trail, Charity-Projekte und eine Community, die sie weit über den Sport hinaus inspirieren.Die Reise der beiden wird von RAVIR Film (u. a. bekannt durch Produktionen wie) als Dokumentarfilm begleitet. Der Film soll noch 2025 erscheinen. Ziel ist ein emotionales, visuell starkes Erlebnis – mit der Botschaft: Female Performance zählt. Überall. Auch in den Bergen.