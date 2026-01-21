Kinostart von Running Via Alpina am 28. Februar 2026

Kurzinhalt
Maggy und Susi wollen das Abenteuer ihres Lebens wagen: Acht Länder, rund 2.000 Kilometer, 120.000 Höhenmeter – laufend, zu Fuß, über die legendäre Via Alpina. Zwei Jahre lang haben sie trainiert, geplant und jedes Detail vorbereitet. Doch die Alpen stellen sie vor extreme Herausforderungen: Wetterumschwünge, Erschöpfung, Krankheit und mentale Tiefpunkte bringen das Projekt an seine Grenzen. Als eine der beiden ausfällt, steht alles auf der Kippe.
Running Via Alpina ist ein Film über Mut, Scheitern, Vertrauen – und die Frage, was am Ende wirklich zählt: das Ziel oder das gemeinsame Weitergehen.
Kinostart & Tour
- Kinostart: 28. Februar 2026
- Bundesweite Kinotour: ab März 2026
- Mit anschließendem Q&A
- Mit den beiden Extremsportlerinnen vor Ort:
Magdalena Kalus und Susann Lehmann
- Trailer zur digitalen Einbindung:
https://hidrive.ionos.com/share/4luvqlzmw8
- Tickets: nur online & im Vorverkauf
- Weitere Infos & Ticketverkauf:
www.running-via-alpina.com
- Pressebilder: https://hidrive.ionos.com/share/2t.uo4nfms
- Titel: Running Via Alpina
- Genre: Dokumentarfilm
- Laufzeit: 90 Minuten
- Produktionsland: Deutschland
- Sprache: Deutsch
- Produktion: 2025
Running Via Alpina erzählt die Geschichte zweier Frauen, die alles auf eine Karte setzen – und dabei nicht nur die Alpen, sondern auch ihre inneren Grenzen überwinden. Eine filmische Hommage an die Schönheit und Härte der Alpen und an eine Freundschaft, die trägt, wenn alles andere zu zerbrechen droht.