Kinostart von Running Via Alpina am 28. Februar 2026

Jeden Tag ein Marathon, 120.000 Höhenmeter, acht Länder – von Triest an der Adria bis nach Monaco am Mittelmeer: Zwei Freundinnen stellen sich der härtesten Alpenüberquerung der Welt. Was als Extremsport beginnt, wird zu einem Zeugnis wahrer Freundschaft.

Kurzinhalt

Maggy und Susi wollen das Abenteuer ihres Lebens wagen: Acht Länder, rund 2.000 Kilometer, 120.000 Höhenmeter – laufend, zu Fuß, über die legendäre Via Alpina. Zwei Jahre lang haben sie trainiert, geplant und jedes Detail vorbereitet. Doch die Alpen stellen sie vor extreme Herausforderungen: Wetterumschwünge, Erschöpfung, Krankheit und mentale Tiefpunkte bringen das Projekt an seine Grenzen. Als eine der beiden ausfällt, steht alles auf der Kippe.
Running Via Alpina ist ein Film über Mut, Scheitern, Vertrauen – und die Frage, was am Ende wirklich zählt: das Ziel oder das gemeinsame Weitergehen.

Kinostart & Tour
  • Kinostart: 28. Februar 2026
  • Bundesweite Kinotour: ab März 2026
  • Mit anschließendem Q&A
  • Mit den beiden Extremsportlerinnen vor Ort:
    Magdalena Kalus und Susann Lehmann
Trailer & Tickets
Filmfakten
  • Titel: Running Via Alpina
  • Genre: Dokumentarfilm
  • Laufzeit: 90 Minuten
  • Produktionsland: Deutschland
  • Sprache: Deutsch
  • Produktion: 2025
Über den Film

Running Via Alpina erzählt die Geschichte zweier Frauen, die alles auf eine Karte setzen – und dabei nicht nur die Alpen, sondern auch ihre inneren Grenzen überwinden. Eine filmische Hommage an die Schönheit und Härte der Alpen und an eine Freundschaft, die trägt, wenn alles andere zu zerbrechen droht.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
