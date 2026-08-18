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ThinkFun: Ungelöste Verbrechen, neue Ermittelnde

Die Cold Case-Reihe von ThinkFun begeistert Hobby-Detektive

(lifePR) (Ravensburg, )
Ein Jahrzehnt zurückliegender Kriminalfall, doch der Täter läuft weiter frei herum. Alles, was bleibt, ist eine dicke Polizeiakte. In Cold Case von ThinkFun nehmen die Spielenden die Fährte auf. Schaffen sie es, die Hinweise in den Dokumenten so zu kombinieren, dass sie den Mordfall endlich aufklären können? Wer schon während Krimis bei jeder neuen Spur versucht, den Täter zu überführen, schlüpft mit der Cold Case-Reihe endlich selbst in die ermittelnde Rolle.

In den Cold Case-Krimispielen von ThinkFun bittet die Polizei die Spielenden, alte Verbrechen neu zu durchleuchten und aufzuklären. Sie erhalten vielfältige, realistische Dokumente in einer Fallakte: Zeugeninterviews, Laborberichte, Fotos vom Tatort und andere Beweismittel. Die Spielenden versuchen, darin Hinweise aufzuspüren, die zum Lösen des Falls beitragen. Sie prüfen Alibis und rekonstruieren den Tathergang. Ob die Ermittlungsergebnisse am Ende eine schlüssige Beweislage ergeben, überprüfen die Spielenden in Form von offenen Fragen auf der Homepage.

Cold Case eignet sich für einen einzelnen Spielenden oder eine kleine Gruppe von Freunden: Das Spiel verbindet Rätselraten, logisches Kombinieren und Krimi zu einem fesselnden Ermittlungserlebnis. Die Erfinder der Spiele, Jim und Adam Symonds aus England, legten dabei besonderen Wert auf realistische Fallszenarien, die nicht nur auf eine Art zu lösen sind.

Die Cold Case Fälle von ThinkFun auf einen Blick:

Cold Case: Die letzte Runde

Der sechste Fall der Cold Case Reihe führt die Spielenden auf eine abgelegene Rennstrecke in Italien. Ein Rennfahrer kommt bei einem Unfall ums Leben. Ein tragisches Unglück, so scheint es. Was steckt hinter dem Unfall?

ThinkFun Cold Case: Die letzte Runde, ab 14 Jahren, Für 1-4 Spielende, (UVP) 11,99 Euro,
ET September 2026

Cold Case: Einchecken zum Mord

Ein ungelöster Mordfall aus dem Jahr 1994. Ein Wissenschaftler wurde ermordet. Ein Hotel voller Geheimnisse. Echte Beweismittel und eine entscheidende Frage: Was ist wirklich passiert?

ThinkFun Cold Case: Einchecken zum Mord, ab 14 Jahren, Für 1-4 Spielende, (UVP) 11,99 Euro, ET Januar 2026

Cold Case: Der letzte Zug

Der vierte Fall der Cold Case Reihe führt die Spielenden nach Frankreich. Ein Mord wurde begangen und ein Täter dafür verurteilt. Nach 25 Jahren Gefängnis kommt dieser Frei und wird kurze Zeit später selbst tot aufgefunden.

ThinkFun Cold Case: Der letzte Zug, ab 14 Jahren, Für 1-4 Spielende, (UVP) 11,99 Euro,
ET März 2023

Cold Case: Mord mit Zinsen

Zwei tote Bankangestellte, offensichtlich vergiftet. Mord oder doch nur ein Unfall? Doch wer hätte ein Motiv? Der dritte Fall der „Cold Cases“ führt die Ermittelnden nach Irland.

ThinkFun Cold Case: Mord mit Zinsen, ab 14 Jahren, Für 1-4 Spielende, (UVP) 11,99 Euro,
ET August 2022

Cold Case: Eine Prise Mord

Im Jahr 1983 plante Harold Green den Besuch des jährlichen Sommerfestes seiner Kirche in Melmbury, England. Als er dort nicht auftauchte, begann die Suche nach ihm, die letztendlich mit dem Auffinden seiner Leiche endete. Der Mord wurde niemals aufgeklärt.

ThinkFun Cold Case: Eine Prise Mord, ab 14 Jahren, Für 1-4 Spielende, (UVP) 11,99 Euro,
ET November 2021

Cold Case: Eine todsichere Geschichte

Im Jahre 1988 wurde Andy Bailey, ein 23-jähriger investigativer Reporter, tot in dem kleinen Örtchen Camdale in England aufgefunden. Trotz der großen Bemühungen der örtlichen Polizei wurde der Mörder nie gefunden.

ThinkFun Cold Case: Eine Prise Mord, ab 14 Jahren, Für 1-4 Spielende, (UVP) 11,99 Euro,
ET September 2021

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Ravensburger Verlag GmbH

Über ThinkFun
ThinkFun® ist der führende Hersteller innovativer Denk- und Logikspiele mit großem Spaßfaktor. Das 1985 gegründete Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, spielerisch intellektuelle Neugier zu wecken sowie die geistige und kognitive Entwicklung zu fördern. Seit 2017 erweitert die Marke ThinkFun das Angebot der Ravensburger AG, einer internationalen Unternehmensgruppe mit mehreren renommierten Spielwarenmarken. Weitere Informationen finden Sie unter www.thinkfun.de

Über Ravensburger
Die Ravensburger AG ist eine internationale Unternehmensgruppe mit mehreren renommierten Spielwarenmarken. Ihre Mission lautet: „Wir inspirieren Menschen zu entdecken, was wirklich wichtig ist.“ So fördern Ravensburger Angebote das Miteinander, vermitteln Wissen und soziale Fähigkeiten, bieten Entspannung und schaffen bleibende Erinnerungen. Die bedeutendste Marke des Unternehmens, das Ravensburger blaue Dreieck, ist eine der führenden europäischen Marken für Spiele, Puzzles und Kreativprodukte sowie für deutschsprachige Kinder- und Jugendbücher. Weltweit werden Spielwaren mit dem blauen Dreieck verkauft. Zudem erweitern die internationalen Page 3/4 Marken BRIO und ThinkFun das Angebot der Unternehmensgruppe. Ravensburger ist seit seiner Gründung 1883 ein Familienunternehmen, geprägt von Tradition und gewachsenen Werten. 2025 erwirtschafteten 2.515 Mitarbeiter einen Umsatz von 744 Millionen Euro.* Ravensburger unterhält eigene Werke in Ravensburg und Polika, Tschechien. * Stand 01/2026

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