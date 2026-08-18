ThinkFun: Ungelöste Verbrechen, neue Ermittelnde

Ein Jahrzehnt zurückliegender Kriminalfall, doch der Täter läuft weiter frei herum. Alles, was bleibt, ist eine dicke Polizeiakte. In Cold Case von ThinkFun nehmen die Spielenden die Fährte auf. Schaffen sie es, die Hinweise in den Dokumenten so zu kombinieren, dass sie den Mordfall endlich aufklären können? Wer schon während Krimis bei jeder neuen Spur versucht, den Täter zu überführen, schlüpft mit der Cold Case-Reihe endlich selbst in die ermittelnde Rolle.



In den Cold Case-Krimispielen von ThinkFun bittet die Polizei die Spielenden, alte Verbrechen neu zu durchleuchten und aufzuklären. Sie erhalten vielfältige, realistische Dokumente in einer Fallakte: Zeugeninterviews, Laborberichte, Fotos vom Tatort und andere Beweismittel. Die Spielenden versuchen, darin Hinweise aufzuspüren, die zum Lösen des Falls beitragen. Sie prüfen Alibis und rekonstruieren den Tathergang. Ob die Ermittlungsergebnisse am Ende eine schlüssige Beweislage ergeben, überprüfen die Spielenden in Form von offenen Fragen auf der Homepage.



Cold Case eignet sich für einen einzelnen Spielenden oder eine kleine Gruppe von Freunden: Das Spiel verbindet Rätselraten, logisches Kombinieren und Krimi zu einem fesselnden Ermittlungserlebnis. Die Erfinder der Spiele, Jim und Adam Symonds aus England, legten dabei besonderen Wert auf realistische Fallszenarien, die nicht nur auf eine Art zu lösen sind.



Die Cold Case Fälle von ThinkFun auf einen Blick:



Cold Case: Die letzte Runde



Der sechste Fall der Cold Case Reihe führt die Spielenden auf eine abgelegene Rennstrecke in Italien. Ein Rennfahrer kommt bei einem Unfall ums Leben. Ein tragisches Unglück, so scheint es. Was steckt hinter dem Unfall?



ThinkFun Cold Case: Die letzte Runde, ab 14 Jahren, Für 1-4 Spielende, (UVP) 11,99 Euro,

ET September 2026



Cold Case: Einchecken zum Mord



Ein ungelöster Mordfall aus dem Jahr 1994. Ein Wissenschaftler wurde ermordet. Ein Hotel voller Geheimnisse. Echte Beweismittel und eine entscheidende Frage: Was ist wirklich passiert?



ThinkFun Cold Case: Einchecken zum Mord, ab 14 Jahren, Für 1-4 Spielende, (UVP) 11,99 Euro, ET Januar 2026



Cold Case: Der letzte Zug



Der vierte Fall der Cold Case Reihe führt die Spielenden nach Frankreich. Ein Mord wurde begangen und ein Täter dafür verurteilt. Nach 25 Jahren Gefängnis kommt dieser Frei und wird kurze Zeit später selbst tot aufgefunden.



ThinkFun Cold Case: Der letzte Zug, ab 14 Jahren, Für 1-4 Spielende, (UVP) 11,99 Euro,

ET März 2023



Cold Case: Mord mit Zinsen



Zwei tote Bankangestellte, offensichtlich vergiftet. Mord oder doch nur ein Unfall? Doch wer hätte ein Motiv? Der dritte Fall der „Cold Cases“ führt die Ermittelnden nach Irland.



ThinkFun Cold Case: Mord mit Zinsen, ab 14 Jahren, Für 1-4 Spielende, (UVP) 11,99 Euro,

ET August 2022



Cold Case: Eine Prise Mord



Im Jahr 1983 plante Harold Green den Besuch des jährlichen Sommerfestes seiner Kirche in Melmbury, England. Als er dort nicht auftauchte, begann die Suche nach ihm, die letztendlich mit dem Auffinden seiner Leiche endete. Der Mord wurde niemals aufgeklärt.



ThinkFun Cold Case: Eine Prise Mord, ab 14 Jahren, Für 1-4 Spielende, (UVP) 11,99 Euro,

ET November 2021



Cold Case: Eine todsichere Geschichte



Im Jahre 1988 wurde Andy Bailey, ein 23-jähriger investigativer Reporter, tot in dem kleinen Örtchen Camdale in England aufgefunden. Trotz der großen Bemühungen der örtlichen Polizei wurde der Mörder nie gefunden.



ThinkFun Cold Case: Eine Prise Mord, ab 14 Jahren, Für 1-4 Spielende, (UVP) 11,99 Euro,

ET September 2021

(lifePR) (