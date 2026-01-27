Speed-Puzzlerinnen auf der Nürnberger Spielwarenmesse bei Ravensburger live erleben

Tempo, Spaß und Adrenalin: Im Rahmen des PressDay der 75. Spielwarenmesse 2026 setzten die Puzzleprofis Magdalena Alberti, Chiara Dellantonio und Mara Holler, kommentiert von der ebenfalls erfahrenen Speed-Puzzlerin Anna Menges, bei Ravensburger vor Medienschaffenden und Messepublikum in atemberaubendem Tempo ein 200-Teile-Puzzle im offiziellen Jubiläumsdesign der Spielwarenmesse zusammen. Chiara Dellantonio entschied die Profi-Challenge in nur 15 Minuten und 20 Sekunden für sich.



Das Fachpublikum kann die puzzlebegeisterten Athletinnen über die Messetage täglich mehrfach live erleben, sie kennenlernen und sich mit ihnen austauschen. Am heutigen Messedienstag besteht dazu um 15:30 Uhr die Gelegenheit. Von Mittwoch bis Freitag sorgen die Speed-Puzzlerinnen bei Ravensburger ebenfalls für Puzzlespaß und Action, wenn sie mit wechselnden neuen 200-Teile-Puzzles gegen die Zeit antreten. Die Profipuzzelnden sind dann jeweils um 10.30 Uhr, 13.30 Uhr sowie um 15.30 Uhr bei Ravensburger zu Besuch.



Selbst in die Faszination Speed-Puzzeln eintauchen

Wenn die Profipuzzelnden Pause haben, sind die Besucherinnen und Besucher der Spielwarenmesse täglich zwischen 9 Uhr und 18 Uhr am Messestand und zusätzlich auf einer Aktionsfläche (Übergang Halle 1 zu Halle 3C) erste Erfahrungen im Speed-Puzzeln sammeln. Ravensburger lädt alle Interessierten ein, sich von Standpersonal angeleitet mit der Uhr zu messen und ein 99-Teile-Puzzle so schnell wie möglich zu lösen. Ihr Puzzle dürfen sie nach der Puzzlechallenge mit nach Hause nehmen. Die drei schnellsten Teilnehmenden jedes Tages werden an der Aktionsfläche zudem mit einem individuell zusammengestellten Puzzle-Paket belohnt, das ihnen von Ravensburger nach der Messe zugeschickt wird.



Speed-Puzzeln zieht weltweit immer größere Kreise

Speed-Puzzeln verbindet Konzentration, Strategie und Schnelligkeit zu einem echten Wettkampferlebnis. Während Menschen jeden Alters Puzzeln bereits als entspannende Auszeit schätzen, stehen beim Speed-Puzzeln Konzentration und Nervenkitzel im Mittelpunkt: Sekunden entscheiden über Sieg oder Platzierung, jede Bewegung sitzt. Die Mischung aus Ruhe und Adrenalin begeistert weltweit immer mehr Puzzelnde und hat eine international vernetzte Community entstehen lassen.



Ravensburger feiert den Internationale Puzzletag 2026 mit einem weltweiten, digitalen Speed-Puzzle-Event

Ein weiteres Highlight der Puzzle-Szene ist der Internationale Puzzletag, der seit 1995 jährlich am 29. Januar zelebriert wird. In Kooperation mit der Plattform Speedpuzzle.eu feiert Ravensburger den Aktionstag diesmal mit einer globalen, digitalen Speed-Puzzle-Veranstaltung, bei der über 700 Teilnehmende rund um den Globus zeitgleich ein bis dahin unbekanntes 500-Teile-Puzzle öffnen und gegen die Uhr puzzeln werden. Das Event findet online statt und verbindet Puzzlebegeisterte über Länder- und Zeitzonengrenzen hinweg – vom Einsteiger bis zum Profi. Der gemeinsame Moment der Motiv-Enthüllung steht dabei ebenso im Fokus wie der sportliche Wettbewerb und der Austausch der internationalen Community.



Noch bis März hält das Speed-Puzzle-Fieber in Deutschland an

Auch in Deutschland wächst die Speed-Puzzle-Szene rasant. Die Deutsche Speed-Puzzle-Meisterschaft findet am 28. und 29. März 2026 im CongressCentrum Pforzheim (CCP) statt. Hunderte Teilnehmende treten dort in den Disziplinen Einzel, Paar und Team gegeneinander an. Ravensburger begleitet die Meisterschaft und stellt für die Wettbewerbe teils exklusive, teils noch unveröffentlichte Puzzlemotive zur Verfügung. Nach der Meisterschaft sind die Puzzle dann umgehend im Ravensburger Onlineshop erhältlich, ab Juli 2026 überall im Handel, wo es Puzzle gibt. Die besten deutschen Teilnehmer:innen qualifizieren sich über die Deutsche Meisterschaft auch für internationale Wettbewerbe. Sie vertreten Deutschland auch bei der Puzzle-Weltmeisterschaft 2026 in Spanien.



Dass Speed-Puzzeln eine anerkannte Sportdisziplin ist, zeigen die nationalen und internationale Wettbewerbe – von der Deutschen Meisterschaft bis hin zur Puzzle-Weltmeisterschaft. Sie wird seit 2019 jährlich in Spanien mit Ravensburger als exklusivem Sponsor für Puzzles und Siegprämien ausgetragen. Auch bei der Deutschen Meisterschaft, die dieses Jahr zum zweiten Mal stattfindet, engagiert sich Ravensburger über Puzzles hinaus als Sponsor.



Puzzle-Neuheit der Superlative: 40.000 Teile Pokémon

Ravensburger feiert ein weiteres Jahr Pokémon mit einer spektakulären Produktneuheit: Am 1. September 2026 wird eines der größten Puzzles, die der Traditionshersteller je produziert hat, weltweit als Pokémon Lizenz erscheinen. Mit beeindruckenden 40.000 Teilen und einer Dimension von 6,80 x 1,92 Metern wird das neue XXL-Puzzle zehn wunderschöne Motive aus der Welt von Pokémon umfassen. Das Puzzle ist in zehn Bildsegmente unterteilt, die jeweils einzeln verpackt sind.



Pokémon: Celebration Journey, Artikelnummer: 12001899, 40.000 Teile, ab 14 Jahren, 470,00 Euro (UVP), Erscheinungstermin: September 2026

