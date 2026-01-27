Kontakt
Ravensburger übernimmt Mehrheitsbeteiligung am NordSüd Verlag

Die Ravensburger Verlag GmbH hat die Mehrheit am größten Schweizer Kinderbuchverlag NordSüd von der W1-Verlage GmbH übernommen. Mit dieser strategischen Beteiligung stärkt Ravensburger sein Bilderbuchsegment und erweitert seine internationale Reichweite. Der traditionsreiche Verlag mit Sitz in Zürich bleibt eigenständig, profitiert aber künftig von der Infrastruktur und Reichweite des Ravensburger Netzwerks.

Die Ravensburger Verlag GmbH hat die Mehrheit an der NordSüd Verlag AG übernommen, dem größten Schweizer Kinderbuchverlag mit Sitz in Zürich. NordSüd wurde 1961 gegründet und ist bekannt für international erfolgreiche Bilderbuchklassiker wie „Der Regenbogenfisch“ von Marcus Pfister, „Lars, der kleine Eisbär“ von Hans de Beer und die Mäuseabenteuer von Torben Kuhlmann.

Mit dieser strategischen Beteiligung baut Ravensburger sein Kinderbuchsegment weiter aus. Die Programme beider Verlage ergänzen sich ideal. Dr. Anuschka Albertz, Group Managing Director Books+ bei Ravensburger, unterstreicht die Bedeutung der Partnerschaft: „NordSüd steht für außergewöhnliche Bilderbuchkunst und Geschichten, die Generationen begeistern. Wir freuen uns darauf, gemeinsam neue Impulse zu setzen und die Faszination für Bilderbücher weltweit weiter zu stärken. Eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist für uns dabei besonders wichtig.“

NordSüd bringt nicht nur starke Figuren und Charaktere, sondern auch ein erfolgreiches USA-Geschäft ein, von dem Ravensburger lernen kann. Im Gegenzug profitiert NordSüd künftig von der Reichweite und Infrastruktur des Ravensburger Netzwerks. „Uns verbindet ein starkes Markenbewusstsein und eine internationale Ausrichtung. Für NordSüd und seine Kreativen bringt diese Partnerschaft viele, neue Möglichkeiten mit sich. Auch wir freuen uns auf den regen und vertrauensvollen Austausch“, sagen Herwig Bitsche und Nina Grünberger, Geschäftsführung von NordSüd.

Der Standort Zürich wird unverändert fortgeführt. Die bisherigen Anteilseigner, W1-Verlage GmbH und Urs Wetli, bleiben weiterhin beteiligt. „Ich habe die Mehrheit von NordSüd und dem amerikanischen Imprint NorthSouth Books abgegeben, weil ich einen starken Partner gesucht habe, mit dem wir gemeinsam NordSüd weiter entwickeln können“, so Jan Weitendorf von Hacht von W1-Verlage. „Ravensburger hat gegenüber anderen potenziellen Käufern den Vorteil, dass sich in der Zusammenarbeit zusätzliche Auswertungsformen und Vertriebsmöglichkeiten eröffnen. Diese Möglichkeiten sind für uns strategisch wichtiger, als die Mehrheit zu besitzen.“

Über NordSüd
NordSüd ist der größte Schweizer Kinderbuchverlag und veröffentlicht seit 1961 hochwertige Bilderbücher für Kinder zwischen zwei und acht Jahren. Zu den bekanntesten Figuren zählen „Der Regenbogenfisch“ von Marcus Pfister, „Lars, der kleine Eisbär“ von Hans de Beer und die Mäuseabenteuer von Torben Kuhlmann. Mit dem amerikanischen Imprint NorthSouth Books in New York ist der Verlag auch international präsent. Die Liebe zum Detail, ein hoher Anspruch an die Originalität der Geschichten und Leidenschaft für ihre Vermittlung, prägen die Arbeit des Verlags.

Über W1-Verlage
W1-Verlage ist eine kleine Hamburger Verlagsgruppe, die mit den Imprints Atrium, Arche, WooW Books, Arctis und dem von Hacht Verlag Bücher für den deutschsprachigen Buchhandel verlegt. Sie ist mit dem Imprint Arctis auch in den USA und Canada aktiv. Zu den Bestesellern gehören sämtliche Werke von Erich Kästner und „Alle Farben des Lebens“ von Lisa Aisato oder „Irgendwo ist immer Süden“ von Marianne Kaurin.

