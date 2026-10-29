Mit tiptoi® durch Advent und Weihnachtszeit

tiptoi® Liederbuch „Rolf Zuckowskis Liederwelt“: Ein Musikalisches Highlight für die ganze Familie! Das neue tiptoi-Liederbuch vereint 22 beliebte Kinderlieder, darunter Klassiker wie „Die Jahresuhr“ und „In der Weihnachtsbäckerei“ – zum Entdecken, Zuhören und gemeinsamen Mitsingen.

Weitere Informationen: Rolf Zuckowskis Liederwelt

Ein Musikalisches Highlight für die ganze Familie! Das neue tiptoi-Liederbuch vereint 22 beliebte Kinderlieder, darunter Klassiker wie „Die Jahresuhr“ und „In der Weihnachtsbäckerei“ – zum Entdecken, Zuhören und gemeinsamen Mitsingen. Weitere Informationen: Rolf Zuckowskis Liederwelt tiptoi® Wieso? Weshalb? Warum? Quiz: Die vier handlichen tiptoi-Quizblöcke bieten mit über 200 Fragen zu Themen wie Tieren, Fahrzeugen und Sport abwechslungsreichen Wissens- und Ratespaß für Kinder von vier bis sieben Jahren. Dank ihres kompakten Formats eignen sie sich besonders gut als als Überraschung in selbst befüllten Adventskalendern.

Weitere Informationen: WWW Quizblöcke

Die vier handlichen tiptoi-Quizblöcke bieten mit über 200 Fragen zu Themen wie Tieren, Fahrzeugen und Sport abwechslungsreichen Wissens- und Ratespaß für Kinder von vier bis sieben Jahren. Dank ihres kompakten Formats eignen sie sich besonders gut als als Überraschung in selbst befüllten Adventskalendern. Weitere Informationen: WWW Quizblöcke tiptoi® Bücher über den Umgang mit Gefühlen: Die tiptoi-Bilderbuchreihe rund um Gefühle und soziale Kompetenzen greift Themen wie Freundschaft, Mut, Wut, Streit und Vielfalt auf. Spielerisch lernen Kinder von vier bis sieben Jahren, ihre eigenen Gefühle und die anderer besser zu verstehen. Die handlichen Bücher passen zudem wunderbar in den Nikolausstiefel.

Weitere Informationen: Gefühle-Reihe

Vom ersten Adventstürchen bis zur Bescherung unterm Weihnachtsbaum steigern kleine und größere Geschenke die Vorfreude auf das Fest. Besonders gefragt sind Überraschungen, die Interessen der Kinder aufgreifen, Neugierde wecken und auch thematisch Bezug zur schönsten Zeit des Jahres haben.Hinter jedem Türchen versteckt sich ein illustriertes Mini-Buch, das Kinder zum Zuhören, Staunen und Mitmachen einlädt. Mal geht es auf Entdeckungstour zu den Tieren im Wald, auf der Wiese oder dem Bauernhof, mal dreht sich alles um Fahrzeuge und Berufe auf der Baustelle. An anderen Tagen warten Weihnachtsgeschichten, Märchen, fröhliche Kinderlieder oder lustige Mitmachgedichte. Auch Rätselbücher mit interaktiven Spielen sind dabei. Mit dem tiptoi-Stift erklingen Geräusche, Lieder und spannenden Geschichten. So wird das morgendliche Öffnen der Türchen zu einem kleinen Adventsritual, auf das sich die Kinder jeden Tag aufs Neue freuen können. Und auch nach Heiligabend bleiben die 24 Mini-Bücher treue Begleiter für kleine Entdeckungsmomente.Während die Mäuse aufgeregt ihre Adventskalendertürchen öffnen, der Nikolaus Geschenke verteilt und kleine Bärchen Plätzchen backen, entdecken Kinder von drei bis sechs Jahren die Welt der Weihnachtslieder. Bekannte Melodien laden zum Mitsingen ein und können mit dem tiptoi-Stift wahlweise mit Gesang oder als Instrumentalstück angehört werden. Notensätze und Gitarrenakkorde bieten die Möglichkeit, gemeinsam zu musizieren. Hinter liebevollen Illustrationen verstecken sich Lieder, Spiele und Wissenswertes über Traditionen. Diese Geschenkidee begeistert kleine und große Musikfans gleichermaßen.Wer lieber in zauberhafte Geschichtenwelten eintaucht, findet in diesem Buch festlichen Vorlese- und Hörspaß. Frau Holle lässt es schneien, Sterne verwandeln sich in Goldtaler und der tapfere Nussknacker besiegt den Mausekönig. Bekannte Klassiker von Hans Christian Andersen und den Brüdern Grimm werden in kurzen Hörspielen kindgerecht nacherzählt und erwachen durch zahlreiche Geräusche, witzige Dialoge und liebevolle Illustrationen zum Leben. Kinder von vier bis sieben Jahren können mit der Schneekönigin durch den Winter brausen, fleißigen Wichtelmännern helfen und sogar nach den verschwundenen Zutaten der Weihnachtsbäckerei suchen., ISBN 978-3-473--9, € 19,99Ob Weihnachtsmärchen, Quizfragen oder Lieblingslieder: Mit dem tiptoi-Stift erwachen Bücher und Spiele zum Leben. Der aktuelle tiptoi-Stift der vierten Generation bietet eine besonders hohe Audioqualität, liegt dank seiner Soft-Grip-Hülle gut in kleinen Kinderhänden und verfügt über einen integrierten Akku., EAN 40055561, UVP € 52,99Diebietet einen kompakten Überblick über das spielerische Lernsystem, hilfreiche Informationen zum Einstieg in die tiptoi Welt sowie eine Orientierung zu den Produkten für unterschiedliche Altersgruppen.tiptoi® ist das erfolgreiche spielerische Lernsystem von Ravensburger. Herzstück der Produktwelt ist der intelligente tiptoi-Stift, mit dem Kinder durch intuitives Antippen von Bildern, Symbolen und Texten spannende Audioinhalte zu hören bekommen. Mit einer Auswahl von rund 100 Büchern, Spielen und Puzzles begleitet tiptoi® Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren audiovisuell beim spielerischen Lernen und dem Spracherwerb. Seit der Einführung im Jahr 2010 hat sich tiptoi® zu einem festen Bestandteil in vielen Familien entwickelt. tiptoi®-Produkte sind heute in jedem zweiten Kinderzimmer zu Hause. Mit Sprache, Geräuschen, Musik und interaktiven Aufgaben erweckt tiptoi® Illustrationen, Geschichten, Spielpläne und Puzzleteile zum Leben. tiptoi® fördert die Eigenständigkeit und die Freude am Entdecken und macht Wissen unmittelbar erlebbar.