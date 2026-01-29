„Let’s talk about“ – Eintragebücher zu demokratie- und gesellschaftsrelevanten Themen
Neue Politische Sachbuchreihe für Jugendliche ab 12 Jahren
„Let’s talk about“ ist eine politische Reihe, basierend auf Eintragebüchern. Die ersten beiden Bände zu den Themen „Frieden und Kriege“ und „Antisemitismus“ sind ab Februar 2026 erhältlich. Im Frühjahr 2027 folgen mit „Demokratie“ und „Rassismus“ die nächsten Bücher. Alle vier Titel behandeln damit Themen, die Jugendliche wirklich umtreiben und für ein gutes Miteinander in der Gesellschaft hohe Relevanz besitzen.
Die informativen und abwechslungsreich gestalteten Mitmachbücher kombinieren kompakte Sachtexte mit Eintrage-Elementen, Reflexionsfragen und Handlungsimpulsen. So erhalten Jugendliche ein persönliches Arbeitsbuch, das nicht nur informiert, sondern zu Meinungsbildung und Engagement anregt. Die Inhalte sind fachlich geprüft und in Kooperation mit renommierten Institutionen erarbeitet. Die Bücher der Ravensburger-Reihe „Let’s talk about“ fördern politisches Interesse und sprechen Jugendliche direkt an – mit verständlichen Texten, moderner Illustration und interaktiven Elementen.
Let’s talk about - Frieden und Kriege
Warum eskalieren Konflikte? Was bedeutet es, fliehen zu müssen? Und wie können wir selbst zu einer friedlichen Zukunft beitragen? Dieses Buch erklärt – fachlich begleitet von der Berghof Foundation – Zusammenhänge von Krieg, Flucht und Frieden. Neben Jugendlichen kommen auch zahlreiche Experten zu Wort, darunter eine Friedensforscherin und eine Mediatorin.
Let’s talk about - Frieden und Kriege. Dein Eintragebuch
Dr. Cora Bieß / Berghof Foundation
Illustration: Kristina Nowothnig
Originalausgabe, 128 Seiten
ab 12 Jahren
ISBN 978-3-473-48112-5
€ [A] 13,40 / SFr. 19.90 / € [D] 12,99
Erscheinungstermin: 1. Februar 2026
Let’s talk about - Antisemitismus
Was ist Antisemitismus und wie zeigt er sich heute? Wie leben jüdische Jugendliche? Und wie können wir Diskriminierung aktiv entgegentreten? Dieses fachlich von der Bildungsstätte Anne Frank begleitete Buch gibt altersgerechte Antworten, erklärt Begriffe und bietet konkrete Handlungsimpulse.
Es informiert über die Ursprünge und Kultur des Judentums, das Lebensgefühl jüdischer Kinder und Jugendlicher in Deutschland, verschiedene Formen des Antisemitismus und die Shoah. Antisemitische Codes in Sozialen Medien werden geknackt. In jedem Kapitel laden Mitmach-Elemente und Reflexionsfragen dazu ein, eigene Gedanken aufzuschreiben. Hinzu kommen Tipps für weiterführende Informationen und Möglichkeiten für eigenes Engagement – online und offline.
Let’s talk about - Antisemitismus. Dein Eintragebuch
Marie-Sophie Adeoso / Bildungsstätte Anne Frank
Illustration: Kathrin Rödl
Originalausgabe, 128 Seiten
ab 12 Jahren
ISBN 978-3-473-48092-0
€ [A] 13,40 / SFr. 19.90 / € [D] 12,99
Erscheinungstermin: 1. Februar 2026
Über die Bildungsstätte Anne Frank
Als Zentrum für politische Bildung ist die Bildungsstätte Anne Frank e.V. in Frankfurt am Main, Hessen und bundesweit aktiv, um Jugendliche und Erwachsene für Antisemitismus, Rassismus und verschiedene Formen von Diskriminierung zu sensibilisieren – und für die aktive Teilhabe an einer offenen und demokratischen Gesellschaft zu stärken. Seit ihrer Gründung 1994 orientiert sich die Bildungsstätte in ihrem vielfältigen Engagement an Anne Franks Wunsch nach einer Welt ohne Hass und Gewalt und der humanistischen Botschaft ihres weltberühmten Tagebuchs.
Über die Berghof Foundation
Die Berghof Foundation ist eine unabhängige und gemeinnützige Nichtregierungsorganisation. Sie unterstützt engagierte Menschen, Konfliktparteien und Institutionen in ihren Bemühungen, nachhaltigen Frieden zu schaffen. Die Berghof Foundation hat ihren Sitz in Berlin und Tübingen sowie Büros in Beirut und Mogadischu. Von dort aus arbeitet ein engagiertes, internationales Team eng mit Partnerorganisation in Konflikt- und Krisenregionen zusammen.
