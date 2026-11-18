Am 19. November ist GUINNESS WORLD RECORDS Day: Weltweit werden dann neue Höchstleistungen aufgestellt und die Menschen hinter den spektakulären, neuen Rekorden gefeiert. Zum Warm-up kamen bereits heute im Autohaus ELBTOR in Hamburg-Wandsbek Rekordhalterinnen und Rekordhalter zusammen, um vor den Augen der offiziellen GUINNESS WORLD RECORDS-Schiedsrichterin Lena Kuhlmann sechs eindrucksvolle, neue Rekorde aufzustellen.



Sechs Rekordjägerinnen und Rekordjäger – vom zwölfjährigen Orell Her zog bis zur 18-fachen Weltrekordhalterin Palina Glebova – zeigten, was Menschen durch Talent, Training, Willen und Fokus erreichen können. Vor Ort wurden in unglaublicher Geschwindigkeit Getränkedosen per Hand zerdrückt, Holzbretter mit verbundenen Augen zerschlagen und Plastikflaschen in der Luft mit dem Schwert durchtrennt. Durch das Programm führte Moderator Danijel Peric.



Das sind die sechs heute offiziell bestätigten neuen Weltrekorde



Orell Herzog



„Meiste Dosen, die in einer Minute mit verbundenen Augen vom Kopf einer Person gekickt werden“ – 16 Dosen. Orell kickte die Dosen vom Kopf seines Vaters Kim Herzog. Für den zwölfjährigen Taekwondo-Sportler ist es bereits der dritte U16-Weltrekord.



Palina Glebova



„Meiste Kiefernholzbretter, die in einer Minute mit einem am Haar befestigten Gewicht und verbundenen Augen zerschlagen werden“ – 8 Bretter. Einen entsprechenden Rekord ohne Augenbinde hat die 18-fache Weltrekordhalterin bereits aufgestellt.



Joe Alexander



„Meiste Plastikflaschen, die in einer Minute mit dem Schwert in der Luft durchtrennt werden“ – 11 Flaschen. Der 62-fache Weltrekordhalter hält unter anderem den GUINNESS WORLD RECORDS-Titel für die meisten durch Werfen gestapelten Verkehrshütchen in einer Minute, aufgestellt im November 2024 in Hamburg.



Muhamed „Mr. Hammerhand“ Kahrimanovic



„Schnellste Zeit, um 50 Getränkedosen mit einer Hand zu zerdrücken“ – 16,1 Sekunden. Kahrimanovic hält damit aktuell 23 GUINNESS WORLD RECORDS-Titel. Der Kampfkunst-Großmeister (Taekwondo, Wing Chun, Hapkido) lebt in Hamburg und ist durch TV-Auftritte wie „America’s Got Talent“ und „Das Supertalent“ international bekannt.



Kim Herzog



„Meiste Kiefernholzbretter, die in einer Minute mit Kampfsport-Kicks und verbundenen Augen zerschlagen werden“ – 11 Bretter. Der Vater von Orell Herzog war zudem zwischen 2002 und 2023 sieben Mal Weltmeister im Kickboxen und Taekwondo.



Joe Alexander



„Meiste Betonblöcke, die in einer Minute mit der Hand zerschlagen werden, während ein rohes Ei geworfen und wieder gefangen wird“ – 20 Betonblöcke.



Knapp verpasst: Slava Popov im Handstand am Basketballkorb



Einen besonders spektakulären Rekordversuch wagte der ehemalige Cirque-du-Soleil-Artist Slava Popov: Im Handstand warf er Basketball- Freiwürfe mit den Füßen von der Freiwurflinie auf einen Korb in 3,05 Me tern Höhe. Einen Ball verwandelte er, für den offiziellen Rekord wären je doch zwei Treffer nötig gewesen. Auch im zweiten Versuch klappte es nicht.



„Ich habe für meinen neuen Rekord viel mit meinem Vater trainiert. Ihn an meiner Seite zu wissen und die Unterstützung der anderen GUINNESS WORLD RECORDS-Rekordhalter:innen zu spüren, hat mich doppelt angespornt. Es hat super geklappt und jetzt bin ich einfach nur stolz auf meinen dritten Weltrekord“, sagte Orell Herzog nach der Übergabe seiner Urkunde.



Auch die offizielle GUINNESS WORLD RECORDS-Schiedsrichterin Lena Kuhlmann, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum als Schiedsrichterin feiert, zeigte sich einmal mehr von den Menschen hinter den Höchstleistungen und den Ergebnissen beeindruckt: „Was mich heute besonders begeistert hat, ist die Konzentration, mit der alle bei ihren Weltrekordversuchen an den Start gegangen sind. Rekorde mit verbundenen Augen verlangen absolutes Vertrauen in das eigene Können, besonderen Fokus und diszipliniertes Training – genau dieser Wille und Fokus macht die Faszination von GUINNESS WORLD RECORDS aus.“



Weltweit Rekorde feiern am GUINNESS WORLD RECORDS Day



Der morgige 19. November steht rund um den Globus wieder unter dem Motto „GUINNESS WORLD RECORDS Day“. Menschen weltweit fiebern dann wieder beim Erreichen neuer Weltrekorde mit. GUINNESS WORLD RECORDS hatte den Aktionstag 2004 ins Leben gerufen.



Online mehr über die Menschen hinter dem Rekord-Event erfahren



Joe Alexander – mehrfacher Rekordhalter

YouTube (@JoeAlexanderAction), Instagram (@joe_alexander_12)



Palina Glebova – Taekwondo-Athletin und mehrfache Weltrekordhalterin

Facebook & Instagram (@palina.glebova)



Muhamed „Mr. Hammerhand“ Kahrimanovic – Kampfkunst-Großmeister und mehrfacher Weltrekordhalter

Instagram & TikTok (@mr.hammerhand), YouTube (@Mr.Hammerhand)



Slava Popov – ehemaliger Artist des Cirque du Soleil

Instagram (@slavapopovofficial)



Kim und Orell Herzog – Kampfsportler, Vater und Sohn

Instagram (@kampfkunst.herz)









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