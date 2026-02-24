Früh übt sich – mit den Logikspielen „ThinkFun Friends“
ThinkFun
Die „ThinkFun Friends“ Spiele im Überblick:
ThinkFun Friends Versteckspiel
Beim ThinkFun Friends Versteckspiel wird Verstecken zum Denkspiel. Kinder ab drei Jahren helfen den tierischen Freunden dabei, sich clever zu positionieren: Wer bleibt sichtbar, wer soll verborgen sein? Die liebevoll gestalteten Spielelemente laden zum Ausprobieren ein und verbinden freies Spiel mit ersten Logikaufgaben – altersgerecht, spielerisch und motivierend.
Das fördert ThinkFun Friends Versteckspiel: Erste Problemlösestrategien, Konzentration und Aufmerksamkeit, räumliches Denken, Feinmotorik, selbstständiges Denken im Vorschulalter
ThinkFun Friends Versteckspiel, für Kinder ab 3 Jahren, (UVP) 16,99 Euro, ET Januar 2026
ThinkFun Friends Baumhaus
Willkommen in Puzzleville, dem Zuhause der ThinkFun Friends! Hier lebt Flora Frosch, die ihre Freunde in ihr liebevoll gestaltetes Baumhaus eingeladen hat – mit einer Rutsche, die für Überraschungen sorgt. Doch wer darf als Nächstes rutschen? Ziel des farbenfrohen Logikspiels ist es, herauszufinden, welcher Freunde-Chip als Nächstes durch die Rutsche kommt – eine knifflige Zuordnungsaufgabe, die Konzentration, logisches Denken und visuelle Wahrnehmung fördert. Auf drei Schwierigkeitsstufen lernen Kinder spielerisch, Motive, Farben, Symbole und Zahlen zu erkennen. Mit 36 robusten Chips, einfachen Regeln und kindgerechtem Design sorgt das Spiel für langanhaltende Freude – allein oder gemeinsam mit Erwachsenen.
Das fördert ThinkFun Friends Baumhaus: Farben-, Formen- und Zahlenverständnis, logisches und vorausschauendes Denken, visuelle Wahrnehmung, Konzentration, Regelbewusstsein sowie erste mathematische Vorläuferfähigkeiten.
ThinkFun Baumhaus, für Kinder ab 3 Jahren, 1 Spieler, (UVP) 24,99 Euro, September 2025
ThinkFun Friends Spieltreff
Aufgepasst! Beim „ThinkFun Spieltreff“ sind Konzentration, ein gutes Auge und flinke Finger gefragt! Das tierisch unterhaltsame Such- und Findespiel mit Tia Tiger begeistert Kinder ab drei Jahren und fördert spielerisch Aufmerksamkeit und Wahrnehmung. Mit 35 großformatigen Spielkarten in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen passt sich das Spiel individuell dem Entwicklungsstand der Kinder an. Ob im freien Spiel oder im kleinen Wettbewerb mit bis zu vier Spielenden – wer findet das richtige Symbol am schnellsten? Dank des einfachen Spielprinzips eignet sich der „Spieltreff“ ideal für Kita, Zuhause oder unterwegs – und sorgt für jede Menge Spielspaß in jedem Umfeld.
Das fördert ThinkFun Friends Spieltreff: Aufmerksamkeit und visuelle Differenzierung, Reaktionsfähigkeit, Konzentrationsausdauer, Sprachentwicklung durch Benennen von Motiven sowie soziales Miteinander im Spiel.
ThinkFun Spieltreff, für Kinder ab 3 Jahren, 2-4 Spieler, (UVP) 12,99 Euro, September 2025
ThinkFun Friends Badespaß
Im „ThinkFun Badespaß“ lädt Schweinchen Peter zur tierisch tollen Poolparty in Puzzleville ein – und die kleinen Spielerinnen und Spieler helfen dabei, die Freunde richtig im Pool zu platzieren. Zum Glück hat Peter eine besondere Superkraft: Geduld. Doch aufgepasst: Jede Aufgabe stellt neue logische Anforderungen und bringt kleine Köpfe ordentlich zum Nachdenken. Mit fünf dreidimensionalen Spielfiguren, einem Pool-Spielbrett und fünf doppelseitigen Karten mit insgesamt zehn Aufgaben bietet das platschnasse Knobelspiel besonders viel Wiederspielreiz. Die Kombination aus haptischen Elementen und Denkaufgaben fördert neben logischem Denken auch Feinmotorik und räumliches Vorstellungsvermögen.
Das fördert ThinkFun Friends Badespaß: Logisches Denken, räumliches Vorstellungsvermögen, Geduld und Ausdauer, Feinmotorik sowie strukturiertes Problemlösen.
ThinkFun Badespaß, für Kinder ab 3 Jahren, 1 Spieler, (UVP) 19,99 Euro, September 2025
Über ThinkFun
ThinkFun® ist der führende Hersteller innovativer Denk- und Logikspiele mit großem Spaßfaktor.
Das 1985 gegründete Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, spielerisch intellektuelle Neugier zu wecken sowie die geistige und kognitive Entwicklung zu fördern. Seit 2017 erweitert die Marke ThinkFun das Angebot der Ravensburger AG, einer internationalen Unternehmensgruppe mit mehreren renommierten Spielwarenmarken. Weitere Informationen finden Sie unter www.thinkfun.de