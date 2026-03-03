Ein Schwamm als Briefmarke

Wer kennt ihn nicht, den gelben, kastenförmigen Schwamm namens „SpongeBob“, bekannt für seinen überschäumenden Frohsinn und Optimismus, seine Naivität und beinahe aufdringliche Hilfsbereitschaft? Die Deutsche Post ehrt die weltweit bekannte Ikone mit einer Sonderbriefmarke, die am 3. März 2026 im Museum für Kommunikation in Berlin offiziell vorgestellt wurde. Die Briefmarke ist zudem ein echtes Hörerlebnis und eine Entdeckungsreise für Jung und Alt: Mit einem tiptoi® Stift des global agierenden Spielwarenherstellers Ravensburger können Kinder und Erwachsene verschiedene Audioinhalte entdecken und so die Marke akustisch zum Leben erwecken.



Die Briefmarke hat den Portowert 95 Cent und ist ab sofort in einer Auflage von über 25 Millionen Stück in Postfilialen, im Online-Shop oder telefonisch beim Bestellservice der Deutschen Post erhältlich. Offizieller Herausgeber der Briefmarke ist das Bundesministerium der Finanzen, entworfen hat sie Jan-Niklas Kröger, Briefmarken-Designer der Deutschen Post.



Benjamin Löwen, Leiter Frankierung der Deutschen Post, sagt: „SpongeBob erinnert uns alle daran, wie wichtig Freundschaft ist, gerade in diesen Zeiten. Dass man ihn nun auf einer hörbaren Sondermarke erleben kann, macht das Versenden von Briefen umso mehr zu etwas, das man gemeinsam teilen und entdecken kann.“



Gudrun Holzheu, Senior International Produkt Manager der Ravensburger AG, sagt: „Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung der Kooperation. Diesmal bringt tiptoi® die Kultfigur SpongeBob und seine Freunde zum Klingen und Sprechen. Beim Tippen auf die einzelnen Illustrationen des Briefmarkenmotivs werden die Serien-Titelmelodie, lustige Dialoge und Wissenswertes zu hören sein. Damit wird auch die zweite tiptoi® Briefmarke viel Freude bereiten.“



SpongeBob lebt in der am Meeresgrund gelegenen Stadt Bikini Bottom im Pazifischen Ozean. Mit seinem Haustier, der miauenden Schnecke Gary, wohnt er in einer Ananas. Am liebsten hält er sich in der „Krossen Krabbe“ auf, wo er als passionierter Burgerbrater arbeitet. Mit seinem besten Freund, dem trägen Seestern Patrick Star, erlebt er viele Abenteuer. Ihre gemeinsame Freundin ist das texanische Eichhörnchen Sandy Cheeks, eine temperamentvolle Draufgängerin, die innerhalb einer Glaskuppel wohnt.



SpongeBob und Patrick als Postboten

In einem der Abenteuer betätigt sich Patrick als Postbote. SpongeBob ist sein „Post-Assistent“, was ihn so begeistert, dass er ruft: „Wow, ich wollte schon immer ein Postbote sein. Das ist, als wäre man jeden Tag der Weihnachtsmann – außer sonntags.“ Allerdings läuft die Zustellung etwas unkonventionell ab. Schwamm drüber… jetzt hat SpongeBob sogar seine eigene Briefmarke. Deren Motiv stammt aus der Postboten-Episode und zeigt die beiden Figuren bei der Zustellung eines Briefes.



Die Zeichentrickserie „SpongeBob Schwammkopf“

Dank der außergewöhnlichen Kombination aus kindgerechtem Humor und cleveren Anspielungen für Erwachsene gilt die Zeichentrickserie als ein echter Klassiker der Popkultur. Eine der zeitlosen Botschaften von „SpongeBob Schwammkopf“ ist die Bedeutung von Freundschaft, wie sie auf dem vorliegenden Sonderpostwertzeichen gefeiert wird – ganz gleich, ob unter Wasser oder an Land. Als Schöpfer Stephen Hillenburg (1961–2018) seine Figur entwarf, ahnte noch niemand, dass sich diese zu einer einzigartigen Ikone entwickeln würde. 1999 erhielt „SpongeBob Schwammkopf“ seine eigene Zeichentrickserie, die bis heute fortgesetzt wird und zahlreiche Kinofilme hervorgebracht hat. Die deutsche Premiere erfolgte am 23. August 2002 auf Super RTL.



