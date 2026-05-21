Diese Puzzles, Spiele und Bücher steigern bei Fans jeden Alters das Fußballfieber





Puzzles, Spiele und Bücher zur WM 2026



Ab 14 Jahren



Erwachsenenpuzzle 1000 Teile: DFB – Die Mannschaft

Puzzlespaß für echte Fans! Ob gemütlich am Couchtisch oder fesselnd bis in die Nachspielzeit: Dieses 1000-Teile-Puzzle begeistert alle, die Fußball im Blut haben. Mit dem hochwertigen Motiv der deutschen Nationalmannschaft holen sich Fans das Stadiongefühl direkt nach Hause. Die passgenauen, langlebigen Puzzleteile in Premium-Qualität sorgen für präzisen Spielspaß und Entspannung zugleich. Ein schönes Geschenk für alle, die mit Leidenschaft puzzeln und Teamgeist lieben.



Ab 14 Jahren, Inhalt: 1000 Puzzleteile, Format ca. 70 × 50 cm, (UVP) 16,99 Euro, ET April 2026



Ab 9 Jahren



Kinderpuzzle 300 XXL-Teile: DFB – Die Mannschaft

Puzzeln, jubeln, mitfiebern! Wenn die Lieblingsspieler auf dem Spielfeld stehen und die Fans voller Spannung mitfiebern, ist Gänsehaut garantiert, und mit diesem Puzzle zieht das Fußballfieber auch ins Kinderzimmer ein. Stück für Stück entsteht das stimmungsvolle Motiv der deutschen Nationalmannschaft. Dank extradicker XXL-Teile gelingt das Zusammensetzen kinderleicht, stärkt Konzentration und Geduld und macht einfach Spaß. Ein tolles Geschenk für alle jungen Fußballfans, die ihre Helden am liebsten selbst „aufs Feld puzzeln“.



Ab 9 Jahren, Inhalt: 300 XXL Teile, Format 49 × 36 cm, (UVP) 13,99 Euro, ET April 2026



Ab 6 Jahren



3D Puzzle Stiftehalter DFB

Wenn die Begeisterung für den Fußball bis in den Alltag hineinwirkt, darf auch auf dem Schreibtisch der Lieblingssport nicht fehlen. Mit dem 3D Puzzle‑Stiftehalter im Look der deutschen Nationalmannschaft entsteht aus 54 passgenauen Kunststoffteilen ein Stück Fan‑Alltag, das Funktion und Freude verbindet. Das Zusammenstecken ist dank nummerierter Teile kinderleicht, und am Ende steht nicht nur ein praktischer Organizer, sondern ein Hingucker, der Teamgeist zeigt, selbst wenn kein Ball rollt.



Ab 6 Jahren, Inhalt: 54 Kunststoff‑Puzzleteile + Zubehör + Anleitung, Höhe ca. 9,5 cm, Durchmesser ca. 7,7 cm, (UVP). 14,99 €, ET April 2026



Ab 3 Jahren



mini memory® DFB Nationalmannschaft

Fußballstars zum Aufdecken! Hier sind volle Konzentration und gute Erinnerung gefragt, und ein bisschen Fußballfieber schadet auch nicht. Beim DFB mini memory® warten bekannte Nationalspieler darauf, entdeckt zu werden. Wer sich merkt, wo die passenden Kartenpaare liegen, jubelt am Ende über den Sieg. Das kleine Kultspiel verbindet Jung und Alt, bringt Spannung aufs Spielfeld der Erinnerung und sorgt für gemeinsame Momente am Tisch; ganz wie beim richtigen Turnier.



Ab 3 Jahren, Inhalt: 48 Karten (24 Paare), 2–6 Spieler, Spieldauer ca. 20–30 Minuten, (UVP) 8,99 €, ET April 2026



Geschichten, Fakten, Witze und noch mehr Fußball-Bücher



Ab 9 Jahren



3 Verrückte Fakten für coole Jungs. Fußball-Edition

Wer wusste schon, dass die La-Ola-Welle mit bis zu 12 Metern pro Sekunde durchs Stadion schießt? Oder dass in Canberra einmal ein Känguru mitten auf dem Spielfeld herumgelaufen ist? Dieses Buch steckt voller kurioser, überraschender und manchmal kaum glaublicher Fakten rund um den beliebtesten Sport der Welt. Kurze Häppchen, witzige Illustrationen und jede Menge Gesprächsstoff; für die Wartezeit vor dem Anpfiff, die Halbzeitpause oder einfach zwischendurch.



Verrückte Fakten für coole Jungs – Fußball-Edition, Tamara Bartl, 128 Seiten, ab 9 Jahren, ISBN 978-3-473-53147-9, € [A] 6,20 / SFr.8,90 / € [D] 5,99



Ab 8 Jahren



Auf den Rasen, fertig, los! Die besten Fußballwitze

Ob auf dem Schulhof, in der Halbzeitpause oder auf der Rückbank auf dem Weg zum Training – hier ist nie Abpfiff. Die besten Fußballwitze sorgen dafür, dass jeder Treffer sitzt und kein Auge trocken bleibt. Kurz, schlagfertig und immer auf den Punkt; für alle, die Fußball lieben und gerne lachen.



Auf den Rasen, fertig, los! Die besten Fußballwitze, Thao Tran, Pascal Nöldner, 160 Seiten, ab 8 Jahren, ISBN 978-3-473-53149-3, € [A] 7,20 / SFr. 10,50 / € [D] 6,99



Ab 7 Jahren



Fußball-Stars – Alles über Fußball. Träume, Tore, Titel

Legendäre Fußballteams und berühmte Spieler und Spielerinnen, überraschende Turniere, spannende Fakten über die Geschichte des Fußballs und die Welt der Fankultur: Dieses Buch versammelt alles, was Fußballfans bewegt. Mit kindgerechten Statistiken aus dem Männer- und Frauenfußball und einem Fußball-Quiz. Kurze Texte und viele Bilder im Comic-Stil machen das Lesen auch dann zum Vergnügen, wenn man sonst lieber kickt als liest.



Fußball-Stars – Alles über Fußball. Träume, Tore, Titel, Simon Mugford, Dan Green, 128 Seiten, gebunden, ab 7 Jahren, ISBN 978-3-473-46461-6, € [A] 10,30 / SFr. 14,50 / € [D] 9,99, ET April 2026



Fußball-Stars – Alles über Yamal. Vom Fußball-Talent zum Megastar

Wollte er immer Fußballer werden? Bei welchen Vereinen hat er schon gespielt? Und was waren bisher seine größten Tore? Dieses Buch erzählt alles über Lamine Yamals Weg vom kickenden Jungen bis zum jüngsten Europameister aller Zeiten. Mit kindgerechten Statistiken, spannenden Fakten und einem Yamal-Quiz. Kurze Texte und viele Bilder im Comic-Stil machen das Lesen besonders kurzweilig.



Fußball-Stars – Alles über Yamal. Vom Fußball-Talent zum Megastar, Simon Mugford, Dan Green, 128 Seiten, gebunden, ab 7 Jahren, ISBN 978-3-473-46460-9, € [A] 10,30 / SFr. 14,50 / € [D] 9,99, ET April 2026



Leserabe 2. Lesestufe – 1:0 für Paul. Eine Fußballgeschichte

Mit einem Freund an der Seite kann man mehr, als man denkt. Amir will im Verein spielen, Paul weiß nicht, ob er dafür gut genug ist. Doch gemeinsam zeigen die beiden, was in ihnen steckt; auf dem Platz und als Freunde. Eine spannende Geschichte über Fußball und Freundschaft für Erstleser, mit Verständnisfragen nach jedem Kapitel zum selbstständigen Überprüfen.



Leserabe 2. Lesestufe – 1:0 für Paul. Eine Fußballgeschichte, Manfred Mai / Illustration: Markus Grolik, 48 Seiten, gebunden, ab 7 Jahren, ISBN 978-3-473-46214-8, € [A] 9,30 / SFr. 11,90 / € [D] 7,99



Ab 6 Jahren



Leserabe Sonderausgabe – Fußball-Abenteuer zum Lesenlernen

Tommi hat einen neuen Fußball geschenkt bekommen und will ihn sofort ausprobieren. Die Bolzplatz-Bande zeigt in einem Spiel gegen Jakob und seine Mannschaft, was in ihnen steckt. Zwei schöne Fußballgeschichten.



Leserabe Sonderausgabe – Fußballabenteuer zum Lesenlernen, Erhard Dietl, Claudia Ondracek, Leopé, Wilfried Gebhard, 96 Seiten, gebunden, ab 6 Jahren, ISBN 978-3-473-46456-2, € [A] 8,30 / SFr. 12,90 / € [D] 8,99



Ab 5 Jahren



Leserabe Vor-Lesestufe – Fußballgeschichten

Gemeinsam lesen, gemeinsam kicken. Alana, Tom und Leni sorgen für einen tollen neuen Bolzplatz. Paco und Paula fliegen zu einem lustigen Fußballspiel ins Weltall. Und Leon schießt mit seinen magischen Fußballschuhen ein ganz besonderes Tor. Drei fantasievolle Geschichten für Lesestarter; mit Bildern statt Hauptwörtern, damit Kinder ab 5 Jahren gleich mitlesen können.



Leserabe Vor-Lesestufe – Fußballgeschichten, Judith Allert / Illustration: Matthia Tiemeyer, 48 Seiten, gebunden, ab 5 Jahren, ISBN 978-3-473-46369-5, € [A] 9,30 / SFr. 12,90 / € [D] 8,99



4 bis 7 Jahre



Wieso? Weshalb? Warum? Band 35 – Rund um den Fußball

Tor, Tor, Toooor – und so viele Fragen! Wann gibt es die Rote Karte? Wie dribbeln die Profis? Welche Turniere und Pokale gibt es zu gewinnen? Dieses Buch beantwortet die wichtigsten Fragen rund ums runde Leder, kindgerecht und unterhaltsam, mit Klappen, die Schusstechniken, Schiri-Handzeichen und Torjubel zeigen. Und für die Halbzeitpause gibt es ein integriertes Torwandspiel gleich dazu.



Wieso? Weshalb? Warum? Band 35 – Rund um den Fußball, 16 Seiten, Spiralbindung, 4 bis 7 Jahre, ISBN 978-3-473-32888-8, € [A]15,50 / SFr. 20,90 / € [D] 14,99



Ab 3 Jahren



Hase Hibiskus und die Fußball-Waldmeisterschaft

Hibiskus vor, schieß ein Tor! Hase Hibiskus und seine Freunde treten bei der Fußball-Waldmeisterschaft an und sorgen dabei für Chaos und Spannung bis zur 90. Minute. Erst die Verwirrung mit den Trikots, dann die Frage, ob eine Maus im Tor und ein Bär im Sturm wirklich die perfekte Besetzung sind; und schließlich fällt ein Tor, im wahrsten Sinne des Wortes. Mit vielen Witzen und witzigen Details, die auch erwachsene Fußballfans zum Schmunzeln bringen.



Hase Hibiskus und die Fußball-Waldmeisterschaft, Andreas König / Illustration: Günther Jakobs, 32 Seiten, gebunden, ab 3 Jahren, ISBN 978-3-473-46311-4, € [A] 15,50 / SFr. 20,90 / € [D] 14,99



Ab 2 Jahren



Wieso? Weshalb? Warum? junior, Band 68 - Was macht der Fußballer?

Wie hält er sich fit? Wie trainiert er? Wer unterstützt ihn alles? Dieses Buch begleitet einen Fußballer einen Tag lang, mit actionreichen Bewegungsklappen, die Kinder hautnah am Geschehen teilnehmen lassen. Dazu gibt es ein Training für den Nachwuchs und ein lustiges Quizspiel zur Fußballmannschaft.



Wieso? Weshalb? Warum? junior, Band 68 - Was macht der Fußballer?, 16 Seiten, Spiralbindung, ab 2 Jahren, ISBN 978-3-473-32967-0, € [A] 12,40 / SFr. 16,90 / € [D] 11,99

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