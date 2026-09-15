Chrom, Glamour und Puzzlespaß: Ravensburger bringt die Ikonen der 50er als 3D Puzzle nach Hause

Was in den 50ern die Straßen prägte, zieht jetzt ins Regal ein. Die detailverliebten 3D-Puzzle-Modelle der Iconics Chrom Edition lassen diesen Spirit wieder aufleben und bringen den unverwechselbaren Stil der Rock-'n'-Roll-Ära direkt nach Hause. Aus präzise geformten Kunststoff-Puzzleteilen entsteht Schritt für Schritt ein realistisches Modell mit hohem Deko-Wert. Dank der Nummerierung auf der Rückseite der Teile wird der Aufbau zu einer entspannten und zugleich faszinierenden Beschäftigung.



Cadillac Eldorado Brougham



Der Cadillac Eldorado Brougham ist eine Ikone des amerikanischen Automobildesigns. Mit glänzendem Chrom, markanten Heckflossen und dem unverwechselbaren Flair von Mid-Century America wird er als 3D Puzzle zum nostalgischen Highlight für alle, die den Stil vergangener Zeiten lieben und vom American Way of Life träumen – ein wahres Sammlerstück, nostalgisch, edel und einzigartig. Ob als Dekoration oder als besonderes Geschenk.



Ab 8 Jahren, 108 nummerierte Kunststoff-Puzzleteile, 66 Zubehörteile, bebilderte Anleitung mit Hintergrundinformationen, (UVP) 39,99 Euro, ET September 2026





Volkswagen T1



Freiheit, Erlebnis und Abenteuer auf Rädern: Das 3D Puzzle Iconics Modell „Volkswagen T1 Chrome Edition" lässt eine echte Ikone im Glanzlook der 60er entstehen – ein Fahrzeug für Abenteurer, Individualisten und Weltenbummler, das überall für Freiheit und Lebensfreude stand. Die Zubehörteilen im Nostalgie-Chrom-Look der 1950er und 1960er Jahre machen das fertige Modell zu einem echten Blickfang im Regal.



Ab 8 Jahren, 162 nummerierte Kunststoff-Puzzleteile, bebilderte Anleitung mit Hintergrundinformationen, (UVP) 39,99 Euro, ET September 2026

(lifePR) (