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Chrom, Glamour und Puzzlespaß: Ravensburger bringt die Ikonen der 50er als 3D Puzzle nach Hause

(lifePR) (Ravensburg, )
Was in den 50ern die Straßen prägte, zieht jetzt ins Regal ein. Die detailverliebten 3D-Puzzle-Modelle der Iconics Chrom Edition lassen diesen Spirit wieder aufleben und bringen den unverwechselbaren Stil der Rock-'n'-Roll-Ära direkt nach Hause. Aus präzise geformten Kunststoff-Puzzleteilen entsteht Schritt für Schritt ein realistisches Modell mit hohem Deko-Wert. Dank der Nummerierung auf der Rückseite der Teile wird der Aufbau zu einer entspannten und zugleich faszinierenden Beschäftigung.

Cadillac Eldorado Brougham

Der Cadillac Eldorado Brougham ist eine Ikone des amerikanischen Automobildesigns. Mit glänzendem Chrom, markanten Heckflossen und dem unverwechselbaren Flair von Mid-Century America wird er als 3D Puzzle zum nostalgischen Highlight für alle, die den Stil vergangener Zeiten lieben und vom American Way of Life träumen – ein wahres Sammlerstück, nostalgisch, edel und einzigartig. Ob als Dekoration oder als besonderes Geschenk.

Ab 8 Jahren, 108 nummerierte Kunststoff-Puzzleteile, 66 Zubehörteile, bebilderte Anleitung mit Hintergrundinformationen, (UVP) 39,99 Euro, ET September 2026


Volkswagen T1

Freiheit, Erlebnis und Abenteuer auf Rädern: Das 3D Puzzle Iconics Modell „Volkswagen T1 Chrome Edition" lässt eine echte Ikone im Glanzlook der 60er entstehen – ein Fahrzeug für Abenteurer, Individualisten und Weltenbummler, das überall für Freiheit und Lebensfreude stand. Die Zubehörteilen im Nostalgie-Chrom-Look der 1950er und 1960er Jahre machen das fertige Modell zu einem echten Blickfang im Regal.

Ab 8 Jahren, 162 nummerierte Kunststoff-Puzzleteile, bebilderte Anleitung mit Hintergrundinformationen, (UVP) 39,99 Euro, ET September 2026

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Ravensburger Verlag GmbH

Die Ravensburger AG ist eine internationale Unternehmensgruppe mit mehreren renommierten Spielwarenmarken. Ihre Mission lautet: „Wir inspirieren Menschen zu entdecken, was wirklich wichtig ist.“ So fördern Ravensburger Angebote das Miteinander, vermitteln Wissen und soziale Fähigkeiten, bieten Entspannung und schaffen bleibende Erinnerungen. Die bedeutendste Marke des Unternehmens, das Ravensburger blaue Dreieck, ist eine der führenden europäischen Marken für Spiele, Puzzles und Kreativprodukte sowie für deutschsprachige Kinder- und Jugendbücher. Weltweit werden Spielwaren mit dem blauen Dreieck verkauft. Zudem erweitern die internationalen Marken BRIO und ThinkFun das Angebot der Unternehmensgruppe. Ravensburger ist seit seiner Gründung 1883 ein Familienunternehmen, geprägt von Tradition und gewachsenen Werten. 2025 erwirtschafteten 2.579 Mitarbeiter einen Umsatz von 742 Millionen Euro. Ravensburger unterhält eigene Werke in Ravensburg und Polička, Tschechien.

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