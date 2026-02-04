BRIO Frühjahrsneuheiten 2026: Große Abenteuer für kleine Entdecker
Magische Farbwechsel, eine limitierte Sonderedition und neue Abenteuer mit Peppa Wutz: Die BRIO Frühjahrsneuheiten 2026 bringen frischen Spielspaß auf die Holzschiene und laden kleine Entdecker zu fantasievollen Reisen ein.
Die BRIO World Neuheiten im Frühjahr 2026 auf einen Blick:
BRIO World Güterzug-Set mit Farbwechsel
Magische Fracht trifft klassisches BRIO-Design: Das Güterzug-Set mit Farbwechsel bringt als erstes BRIO World Set den faszinierenden Thermochromie-Effekt auf die Schienen. Am Steinbruch entdeckt, im Waggon verstaut und sicher ans Ziel gebracht - die Edelsteine zeigen durch die Wärme einer Kinderhand oder warmes Wasser ihre zunächst verborgene Farbe und werden beim aktiven Abkühlen wieder zu einem geheimnisvollen schwarzen Stein. So lässt sich der Farbwechsel bewusst steuern und immer wieder neu entdecken. Ein verblüffender Moment, der das Sammeln, Verladen und Transportieren noch aufregender macht. Mit Lok, Waggon und einer liebevoll gestalteten Spielfigur entsteht eine kleine Frachtenwelt, in der Kinder ihre eigenen Transportabenteuer erleben können.
Für Kinder ab 3 Jahren, (UVP) 39,99 Euro, ET März 2026
BRIO World Güterzug mit Farbwechsel-Zubehör
Ob als Ergänzung zu einer großen BRIO World oder als kompakter Einstieg in die Frachtenwelt: Der BRIO World Güterzug mit Farbwechsel-Zubehör bringt den beliebten Thermochromie-Effekt in jede BRIO World. Die rote Lok und der gelbe Waggon liefern Spielspaß, während die beiden farbwechselnden Edelsteine für überraschende Momente auf der Strecke sorgen. Die Ladung reagiert auf Temperaturunterschiede und verändern dabei ihre Farbe – ein verblüffender Effekt, der das Entdecken und Spielen immer wieder neu spannend macht. Bei Kälte tiefschwarz, durch die Wärme einer Kinderhand plötzlich strahlend bunt: So wird aus jeder Fahrt ein kleines Abenteuer.
Für Kinder ab 3 Jahren, (UVP) 24,99 Euro, ET März 2026
BRIO World Sondereditionszug 2026
Alle einsteigen in den Sondereditionszug 2026: Die 15. limitierte Edition knüpft an die beliebte BRIO-Tradition jährlicher Sammlerzüge an und zeigt sich in diesem Jahr in einem markanten Mix aus Schwarz, Silber und Rot. Aus hochwertigem Holz gefertigt und mit liebevollen Details versehen, wird dieser Zug zum echten Hingucker auf den BRIO Schienen. Kleine Zugfans ab 3 Jahren können die Lok mühelos in ihre bestehende BRIO World integrieren, denn dank der Magnetkupplungen verbindet er sich problemlos mit allen anderen BRIO-Zügen. Für Sammlerinnen und Sammler ist er zudem ein besonderes Highlight: Nur im Jahr 2026 erhältlich – danach ist er nicht mehr im Sortiment.
Für Kinder ab 3 Jahren, (UVP) 17,99 Euro, ET März 2026
Die BRIO World Lizenzen im Frühjahr 2026 auf einen Blick:
BRIO World Peppa Wutz Eisenbahn-Set
Von der TV-Serie auf die Schiene: Mit dem Peppa Wutz Eisenbahn-Set erleben kleine Abenteurer ihre Lieblingsheldin Peppa und ihren Bruder George nun auch bei der Reise über die Holzschiene. Die liebevoll gestalteten Spielfiguren reisen in einem farbenfrohen BRIO-Zug über die Schienen. Das Set ist inspiriert von der beliebten Kleinkindserie, die weltweit begeistert und erinnert an den Zug Nr. 5, mit dem Lokführerin Frau Mümmel durch die Welt von Peppa Wutz fährt. Ihre Abenteuer mit Familie und Freunden lassen sich nun auch in der eigenen BRIO World nachspielen. Das Set enthält neben den beiden Spielfiguren Peppa und George auch eine passende Lokomotive, einen Wagen, Holzschienen und weiteres Zubehör wie Bäume, Schilder, eine Bank und einen Koffer. So können Kinder die Szenen aus der Serie nachstellen, eigene Geschichten erfinden und die Züge durch grüne Landschaften fahren lassen. Ob die Geschwister im Zug sitzen oder die Umgebung erkunden – der Spielspaß kennt keine Grenzen.
Für Kinder ab 3 Jahren, (UVP) 49,99 Euro, ET März 2026
BRIO World Peppa Wutz Zug
Einsteigen und losfahren mit Peppa und George! Der Peppa Wutz Zug bringt die beliebten Figuren aus der gleichnamigen Serie direkt auf die BRIO Schienen. Die farbenfrohe Lok bietet Platz für die kleinen Schweinchen, dazu kommen zwei Waggons für Freunde, Koffer oder weiteres Zubehör. Dank der bekannten BRIO Magnetkupplungen lässt sich der Zug spielend leicht mit allen BRIO World Sets verbinden – so entstehen immer neue Strecken und Geschichten. Mit 6 Teilen (Peppa und George, Lok, 2 Waggons, Koffer) ist dieses kompakte Set der perfekte Einstieg in die bunte Welt von Peppa Wutz.
Für Kinder ab 3 Jahren, (UVP) 29,99 Euro, ET März 2026
Neuer tierischer Zuwachs bereichert die farbenfrohe Welt von BRIO Flora: Kinder ab 3 Jahren können ihre Fantasie entfalten, neue Freunde entdecken und eigene Geschichten erleben. In Iris Blumenhaus eröffnet sich eine zauberhafte Spielwelt mit leuchtenden Farben, aufklappbaren Blütenblättern und kreativen Möglichkeiten zum Erkunden. Für unterwegs sorgt das Blumenhaus zum Mitnehmen dafür, dass Abenteuer, Blumen und kleine Schätze überall mit dabei sind. Alle Sets sind handlich und leicht zu greifen, robust verarbeitet und vollständig kompatibel mit der BRIO Flora-Spielwelt – für grenzenlosen Spielspaß, drinnen wie draußen.
Die BRIO Flora Neuheiten im Frühjahr 2026 auf einen Blick:
BRIO Flora Spielfigur Einhorn Celeste
In der bunten, zauberhaften Welt von BRIO Flora gibt es magischen Zuwachs: Die Einhörner besuchen die Floras, allen voran das Einhorn Celeste. Mit ihrem funkelnden Horn, den leuchtenden Farben und glänzenden Details erobert sie Kinderherzen im Sturm. Verträumt und voller Sternenmagie lädt Celeste kleine Abenteurer ein, fantasievolle Geschichten zu entdecken. Mit ihrer magischen Magnetnase sammelt sie Blumen, Blätter und kleine Schätze, erkundet die bunte Flora-Welt und erlebt kleine und große Wunder. Ob zum Spielen oder Geschichten erzählen – Celeste ist immer dabei und kompatibel mit allen BRIO Flora Spielsets. Wie alle BRIO Produkte überzeugt auch Celeste durch langlebige, kindersichere Qualität – eine zauberhafte Freundin, die Fantasie und Entdeckerfreude zum Blühen bringt.
Für Kinder ab 3 Jahren, (UVP) 7,99 Euro, ET März 2026
BRIO Flora Einhorn Iris Blumenhaus
Das Blumenhaus von Iris, eines der Einhörner in der Welt von BRIO Flora, öffnet die Tür zu einer bunten, fantasievollen Spielwelt. Das große weißtürkise Blumenhaus mit aufklappbaren Blütenblättern bietet einen vielseitigen Spielraum, in dem Iris sich zurückziehen oder als mutige Abenteurerin Neues entdecken kann. Ihr beweglicher Körper, das funkelnde Horn und die leuchtenden Details machen Iris zu einer besonderen Figur in der Flora-Familie. Die magnetische Nase erlaubt es, Blumen, Blätter oder kleine Accessoires aufzunehmen, und mit den aufsteckbaren Flügeln kann Iris die Flora-Welt aus einer neuen Perspektive erkunden. Das Set ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet, handlich für kleine Hände und robust verarbeitet. Es unterstützt spielerisch die Feinmotorik, Kreativität und Fantasie der Kinder und ist vollständig kompatibel mit allen BRIO Flora Spielsets.
Für Kinder ab 3 Jahren, (UVP) 17,99 Euro, ET März 2026
BRIO Flora Einhorn Blumenhaus zum Mitnehmen
Spielspaß für unterwegs: Mit Daisys Blumenhaus zum Mitnehmen ist die Flora-Welt immer dabei! Die lilafarbene Tasche lässt sich von beiden Seiten öffnen und verwandelt sich in ein kleines, liebevoll gestaltetes Zuhause für die stets freundliche und fröhliche Daisy. Mit Blumen, Blättern und Zubehör können Kinder die Szenerie nach Lust und Laune gestalten – so wird jede Spielrunde zum individuellen Abenteuer. Ist es Zeit weiterzuziehen, lässt sich alles sicher verstauen, das Blumenhaus schließen und dank des praktischen Griffs überallhin mitnehmen – zu Freunden, auf Reisen oder ins nächste Zimmer. Das Set ist robust, handlich für kleine Hände, kompatibel mit allen BRIO Flora Spielsets und eröffnet kreatives Spielen jederzeit und überall.
Für Kinder ab 3 Jahren, (UVP) 24,99 Euro, ET März 2026
Ausblick Herbst 2026
Noch 10, 9, 8, .... - BRIO hebt ab in neue Sphären
Die Weiten des Weltalls warten mit funkelnden Sternen, geheimnisvollen Planeten und aufregenden Missionen. Kleine Entdecker können Astronauten auf spannende Missionen begleiten, fremde Welten erforschen, leuchtende Alien-Figuren treffen und mit magnetischen Fahrzeugen wertvolle Mineralien sammeln. Verschiedene Sets laden zu kreativen Rollenspielen, Forscherabenteuern und fantasievollen Transportmissionen ein. So kommt die Faszination des Kosmos spielerisch ins Kinderzimmer.
BRIO World Großes Weltraumstations-Set
Kleine Entdecker starten zu einer Mission ins Weltall. Auf der Raumstation warten spannende Aufgaben. Rollt der Astronaut mit dem Rover über fremde Planeten wird er von geheimnisvollen Bewohnern überrascht. Mit den magnetischen Mineralien, die von dem Forschungsteam ins Labor transportiert werden, entstehen kreative Spielgeschichten voller Fantasie und Abenteuer. Das 40-teilige Set ist robust, handlich und leicht zu verstauen, sodass es jederzeit für neue Missionen bereitsteht. Das Set enthält auch bekannte Elemente aus der Welt der BRIO Eisenbahn und lässt sich so mit allen BRIO World Spielsets kombinieren. Die Faszination Weltraum spielerisch erlebbar gemacht.
Für Kinder ab 3 Jahren, (UVP) 99,99 Euro, ET September 2026
Über BRIO
BRIO ist eine Spielzeugmarke aus Schweden, die für innovative, hochwertige und designorientierte Spielzeuge für Kleinkinder steht. Über Generationen hinweg ist BRIO für seine Eisenbahn-Spielsets bekannt. Spielzeuge für Kleinkinder, Konstruktionsspielzeug und Tischspiele runden das Produktportfolio ab. Die Mission der Marke ist es glückliche Kindheitserinnerungen zu schaffen, in denen sich die Fantasie frei entfalten kann. Den Kindern wird dabei eine sichere und fröhliche Spielerfahrung geboten. BRIO wurde 1884 gegründet und ist in über 30 Ländern vertreten. Seit 2015 erweitert die Marke BRIO das Angebot der Ravensburger AG, einer internationalen Unternehmensgruppe mit mehreren renommierten Spielwarenmarken. Weitere Informationen finden Sie unter www.brio.de