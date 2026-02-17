Modular, flexibel, clever: Das ist das neue Schranksystem miio von CUB+IQ by raumplus
miio verbindet klare modulare Elemente mit flexibler Anpassungsfähigkeit und zeigt, dass Maßfertigung nicht komplex sein muss.
Fest definierte Module, individuelle Lösungen
miio basiert auf einem klar strukturierten Modulsystem mit fest definierten Elementen. Jedes Modul hat eine eindeutige Funktion und lässt sich systematisch mit weiteren Modulen kombinieren. Für Fachhändler bietet dies eine übersichtliche Planung, die innerhalb weniger Minuten zu individuellen Schrankkonfigurationen führt. Ob offene Garderobe, klassischer Kleiderschrank oder eine raffinierte Kombination aus Stauraum und Designelementen – miio passt sich dem Alltag, dem Raum und dem persönlichen Stil an.
Statt starrer Maßvorgaben bietet miio klar definierte Optionen für Höhen und Tiefen, während die Breite millimetergenau variabel planbar ist. So entstehen maßgeschneiderte Lösungen, die sich jederzeit erweitern oder an veränderte Bedürfnisse anpassen lassen.
Gestaltungsfreiheit bis ins Detail
Ein besonderes Augenmerk liegt darüber hinaus auf der Gestaltung: Für Korpus, Fronten und Seiten stehen sorgfältig ausgewählte Dekore zur Verfügung. Diese ermöglichen vielseitige Designkombinationen von zeitlos dezent bis bewusst kontrastreich. Türen und Seitenwangen können wahlweise farblich vom Korpus abgesetzt werden.
Ergänzt wird das System durch hochwertige Designelemente in festen Maßen, die gezielt Akzente setzen, Leichtigkeit in die Planung bringen oder besondere Funktionen übernehmen. Zur Auswahl steht zum Beispiel ein offenes Element mit Kleiderstange und großem Spiegel, welches sich gut als offene Garderobe eignet.
Auch bei den Griffen zeigt sich miio vielseitig: Von klassischen Stangengriffen über Stufengriffe bis hin zu Laschengriffen zeigt sich, dass Design und Funktion Hand in Hand gehen können. Optional sind alle Türen (mit oder ohne Griff) auch mit Push to open erhältlich.
Funktionalität, die mitwächst
Optionale Elemente machen miio zu mehr als Stauraum: Facheinteilungen, zusätzliche Regalböden, Boxen und Schubkasteneinteilungen sorgen als kleine Alltagshelfer für mehr Ordnung und bessere Übersicht. Beleuchtung und Spiegel verwandeln den Schrank auf Wunsch in einen persönlichen Komfortbereich. Dank integrierter Höhenversteller gleichen die Module Bodenunebenheiten bis zu 20 mm aus, während die Materialstärke von 19 mm für hohe Stabilität und Langlebigkeit sorgt.
Einfach geplant, schnell montiert
Die fest definierten Module erleichtern Planung, Bestellung und Beratung erheblich und ermöglichen schnelle Erfolge im Verkaufsgespräch. Dank der attraktiven Preisposition spricht die neue Marke eine breitere Kundenschicht mit schnellerem Entscheidungszyklus an. CUB+IQ by raumplus schafft so den Einstieg in eine neue Form der maßgeschneiderten Aufbewahrung: modular gedacht, persönlich gemacht, hochwertig produziert.
Alle Fakten zu CUB+IQ by raumplus finden sich auf der Landingpage:
https://www.cubplusiq.com/de/
