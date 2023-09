Nachhaltig und modern: Fertigbäder in Holzbauweise von Rasselstein überzeugen

2

Bereits seit über 50 Jahren gehört Rasselstein Raumsysteme zu den führenden Anbietern für Fertigbadkonzepte in Systembauweise. Mit ihrer jüngsten Innovation, dem Holzfertigbad, vereint Rasselstein Raumsysteme nun traditionelles Handwerk mit modernen Lösungen. Die nachhaltigen Badlösungen bieten attraktive Raumkonzepte, ohne dass Nutzer dabei auf Komfort und Design verzichten müssen.Mit ihrem Holzfertigbad setzt Rasselstein neue Maßstäbe in Sachen Baddesign und -funktionalität. Denn im Vergleich zu konventionellen Badezimmerkonzepten bietet das Holzfertigbad eine Reihe von Vorteilen – angefangen bei seiner Flexibilität und Wirtschaftlichkeit über gleichbleibende Qualität und verschiedene Gewerke aus einer Hand.Diese ermöglichen es, jedes Badezimmer problemlos an individuelle Bedürfnisse und räumliche Gegebenheiten anzupassen. Damit ist das Holzfertigbad eine maßgeschneiderte Lösung, die nahtlos in jedes Raumkonzept integriert werden kann. Das macht das Holzfertigbad besonders für Bauprojekte interessant, bei denen eine höhere Stückzahl gleicher Bäder benötigt wird.Das Holzfertigbad begeistert aber nicht nur durch seine Funktionalität und Anpassungsfähigkeit. Ein weiterer zentraler Vorteil liegt in seiner Nachhaltigkeit. Indem das Produkt eine deutlich bessere CO-Bilanz im Vergleich zur konventionellen Bauweise aufweist, trägt es maßgeblich zu einem umweltbewussten Bauvorhaben bei. Der Einsatz von Holz – einem natürlichen, erneuerbaren Material – hilft Kunden dabei, ihren ökologischen Fußabdruck zu verbessern.Die Herstellung der Holzfertigbäder von Rasselstein erfolgt mit höchster Präzision und Sorgfalt. Bei der Ausstattung wird auf die Qualitätsprodukte namhafter Hersteller gesetzt. Erfahrene Handwerker fertigen jedes Holzfertigbad einer Serie individuell nach den spezifischen Kundenanforderungen an. Der gesamte Fertigungsprozess findet am Firmensitz in Neuwied statt und sichert somit heimische Arbeitsplätze.Die fertigen Holzbäder werden anschließend sorgfältig verpackt und sicher transportiert, um ihre absolute Unversehrtheit während der Lieferung zu gewährleisten. Das Einbringen in den vorgesehenen endgültigen Standort erfolgt per Plug&Play, so dass die Bäder nur noch an Strom und Wasser / Abwasser angeschlossen werden müssen.Erfahren Sie mehr über das Holzfertigbad von Rasselstein und entdecken Sie die nachhaltigen und effizienten Raumlösungen der Zukunft unter www.holzbad.com