Raus ins Grüne

Romantische Bachläufe, Wiesen und Wälder - der Frühling taucht die zauberhafte Landschaft des Uplandes in sanftes Grün. Überall blüht und duftet es unter dem Licht der ersten warmen Sonnenstrahlen. Inmitten dieser erholsamen Idylle lädt das

H+ Hotel Willingen-Usseln zu einer wohltuenden Auszeit in der Natur.

Von der herzlichen Hotelcrew bestens umsorgt, lässt es sich in den großzügigen Zimmern mit 3-Sterne Superior-Komfort oder im Schwimmbad mit allen Sinnen entspannen. Das Hotel liegt in gepflegter Umgebung im ruhigen Ortsteil Usseln, eingebettet in den Naturpark Diemelsee und die wunderschöne Mittelgebirgslandschaft des südlichen Sauerlandes. Und wo ließe es sich besser in den Tag starten als mit einem reichhaltigen Frühstück mit regionalen, heimischen Spezialitäten im Restaurant mit Blick in das herrliche Upländer Bergpanorama?



Die vielen, gut markierten Wanderwege laden zu beeindruckenden Entdeckertouren ein. Unweit des H+ Hotels Willingen-Usseln entspringt die Diemel, nur ein Höhepunkt des 66 km langen Uplandsteiges. Herrliche Aussichtspunkte, unberührte Natur mit den in Europa einzigartigen Hochheiden sowie historische Stätten machen den Wanderweg zu etwas ganz Besonderem. Als besonderer Tipp gilt der 63 km lange Diemelsteig, der in diesem Jahr als "Deutschlands schönster Wanderweg 2018" nominiert ist. Insgesamt bietet das Hochland um Usseln 39 markierte Rundwanderwege unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Auch für Wasserliebhaber birgt die Region des südlichen Sauerlands mit dem Diemelsee und dem Edersee, dessen Staumauer bereits als Filmkulisse diente, interessante Ausflugsziele.



Die Einrichtungen in Willingen, wie die weltgrößte Skisprungschanze am Mühlenkopf, sind vom H+ Hotel Willingen-Usseln aus schnell zu erreichen.

H-Hotels AG

Die H-Hotels Gruppe mit Sitz im hessischen Bad Arolsen und Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zählt zu den größten Hotelbetreibern Deutschlands. Zu der familiengeführten Unternehmensgruppe mit über 3.000 Mitarbeitern gehören die Marken Hyperion, H4 Hotels, H+ Hotels, H2 Hotels und H.ostels. Alle Häuser werden unter der Dachmarke h-hotels.com vertrieben.

Mit eigenen Servicegesellschaften, wie einer zentralen Buchhaltung, einer Full-Service-Werbeagentur, einem Reisebüro sowie intelligenten Systemen für Einkauf, Softwareentwicklung und E-Commerce, arbeiten alle Hotels der und Partner der H-Hotels Gruppe unabhängig und flexibel.

Mehr Informationen: h-hotels.com









