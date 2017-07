Die H-Hotels AG wird neuer Partner von RB Leipzig

Neuer Partner für RB Leipzig! Der Fußball-Bundesligist kooperiert ab sofort mit der H-Hotels Gruppe. H-Hotels gilt als einer der größten Hotelbetreiber in Deutschland und wird ,,Regionaler Partner’’ von RB Leipzig. Die Partnerschaft wurde an diesem Montag offiziell bekanntgegeben, die Vertragslaufzeit ist zunächst auf drei Jahre festgesetzt.



Die H-Hotels AG wird als offizieller Partner der Roten Bullen u.a. auf den neuen LED-Videobanden zwischen Ober- und Unterrang in der Red Bull Arena präsent sein und übernimmt die Namensrechte des bisherigen „Rathausblick“ in Ebene 8. Dieser Bereich heißt ab sofort „H-Hotels.com Lounge“ und wird künftig über verschiedene gemeinsame Aktivierungen beworben.



Oliver Mintzlaff, Geschäftsführer RB Leipzig

„Mit der H-Hotels-Gruppe konnten wir einen neuen Top-Partner für uns gewinnen, der im Bereich der Hotelbranche führend in Deutschland ist. Mit seinen beiden Hotels in Leipzig sowie den weiteren Standorten u.a. in Dresden, Erfurt, Magdeburg und Halle passt die H-Hotels AG als regionaler Partner für die Region Mitteldeutschland perfekt zu uns.“



Alexander Fitz, Vorstandsvorsitzender der H-Hotels AG

„Wir freuen uns sehr mit dem RB Leipzig einen Partner gefunden zu haben, für den der Sportgeist und vor allem die Förderung junger Sportler im Vordergrund steht. Mit seinem Elan und der Bereitschaft auch neue Wege zu gehen können wir uns als wachsendes Familienunternehmen sehr gut identifizieren.“

H-Hotels AG

Die H-Hotels Gruppe mit Sitz im hessischen Bad Arolsen und Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zählt zu den größten Hotelbetreibern Deutschlands. Zu der familiengeführten Unternehmensgruppe mit über 3.000 Mitarbeitern gehören die Marken Hyperion, H4 Hotels, H+ Hotels, H2 Hotels und H.ostels. Alle Häuser werden unter der Dachmarke h-hotels.com vertrieben.

Mit eigenen Servicegesellschaften, wie einer zentralen Buchhaltung, einer Full-Service-Werbeagentur, einem Reisebüro sowie intelligenten Systemen für Einkauf, Softwareentwicklung und E-Commerce, arbeiten alle Hotels der und Partner der H-Hotels Gruppe unabhängig und flexibel.

Mehr Informationen: h-hotels.com









