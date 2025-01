Radurlaub 2025: Mönchsweg ist ideales Radreiseziel für Natur- und Kulturfreunde

Ein Geheimtipp für alle, die Radreisen lieben: Der Mönchsweg. Wer auf dem Mönchsweg reist, erlebt auf 530 Kilometern vielfältige und einzigartige Kultur- und Naturhighlights in Norddeutschland. Die Strecke verbindet historische Orte und idyllische Landschaften.Die meist ebene Strecke verläuft von Bremen, durch Niedersachsen bis zur drittgrößten Insel Deutschlands in Schleswig-Holstein, der Sonneninsel Fehmarn. Entlang der Regionen, über die vor mehr als 1.000 Jahren das Christentum in den Norden kam, liegen mehr als 100 Kirchen und alte Klöster als Zeugnisse dieser vergangenen Epoche. Zahlreiche Sehenswürdigen, malerische Fachwerkhäuser und eine vielseitige Landschaft veranschaulichen das reiche Kultur- und Naturerbe am Mönchsweg. Eine dieser Sehenswürdigkeiten ist das Oldenburger Wallmuseum , wo Besucher*innen (geöffnet ab April) tiefer in die faszinierende Geschichte des Mittelalters eintauchen können.Ob für Naturliebhaber*innen oder Genussmenschen, der Mönchsweg ist perfekt, um die Vielfalt des norddeutschen Binnenlands und die Küstenregionen zu entdecken. In ruhiger Natur, entlang von Deichen, Wiesen, Wäldern und Flüssen kann man den Alltag hinter sich lassen. Gemütliche Rastplätze, Infotafeln, fahrradfreundliche Gastronomie machen die Fahrt durch beschauliche Städte und ruhige Dörfer komfortabel und laden zum Genießen ein.Für die Planung gibt es einen brandneuen Flyer mit Übersichtskarte und Etappenvorschlägen sowie wichtigen Informationen für die Radreise auf dem Mönchsweg. Den Flyer verschickt die Geschäftsstelle kostenlos. Anfragen unter info@moenchsweg.de . Auf www.moenchsweg.de steht der Flyer zum Download bereit. Hier finden sich weitere detaillierte Routenbeschreibungen und Tipps für die Reise. Das bikeline Radtourenbuch Mönchsweg ist im Buchhandel erhältlich (14,90 €, Verlag Esterbauer).