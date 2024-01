Radreise-Tipp: Einmal quer durch Norddeutschland auf dem Mönchsweg

Wie abwechslungsreich und erholsam ein Urlaub mit dem Fahrrad sein kann, entdecken jedes Jahr viele Menschen aufs Neue. Meist werden zuerst die bekanntesten Radfernwege ausgewählt, entsprechend viele Radfahrende sind auf diesen Routen unterwegs. Für alle, die es etwas ruhiger, aber trotzdem abwechslungsreich lieben, ist der Mönchsweg ein Geheimtipp! Auf 530 Kilometern wird die große Vielfalt Norddeutschlands erlebbar: Zahlreiche Flüsse, Auen, Seen sowie Wälder, Meer und Küstenstrände säumen die Reiseroute. Die Landschaft ist meist flach, nur auf wenigen Streckenkilometern ist mit hügeligen Abschnitten zu rechnen.Zwischen der alten Hansestadt Bremen an der Weser und der Ferieninsel Fehmarn in der Ostsee ist das Entdecken malerischer Plätze und Landschaften garantiert: Weite Wiesen und verwunschene Moore werden im Landkreis Rotenburg (Wümme) durchfahren. Mit blühenden Obstplantagen, Deichen und imposanten Fachwerkhäusern verzaubert das Alte Land. Die Marsch prägt das schleswig-holsteinische Elbe- und Auenland. Der große Segeberger Forst spendet Kühlung an heißen Sommertagen. Schmucke kleine Dörfer mit reetgedeckten Häuschen und tiefblaue Seen finden sich im Naturpark Holsteinische Schweiz. Auf den letzten rund hundert Kilometern laden naturbelassene Steilküsten und Badestrände an der Ostsee zu erfrischenden Pausen ein. Und überall finden sich jahrhundertealte Kirchen zum Innehalten und Verweilen.Egal zu welcher Jahreszeit, auf dem Mönchsweg gibt es immer etwas zu erleben. Ein Veranstaltungskalender auf www.moenchsweg.de informiert über verschiedenste Veranstaltungen am Weg. So verbindet der Mönchsweg Natur mit Kultur und lädt ein, Land und Leute Norddeutschlands zu entdecken. Per Treckingrad oder mit dem E-Bike.Ein kostenloser Flyer mit Übersichtskarte und einer Auswahl erlebbarer Highlights erleichtert die Planung. Einfach bei der Geschäftsstelle Mönchsweg anfordern und die Vorfreude auf den Radurlaub beginnt. Radpilgerpass, individuelle Beratung für die Reiseplanung sowie die Mönchsweg-App für Schleswig-Holstein runden den kostenlosen Service ab: T. 0431/ 128 508 73, info@moenchsweg.de . Das Radtourenbuch Mönchsweg aus dem Verlag Esterbauer mit zahlreichen Detailkarten im Maßstab 1:50.000 ist für 14,90 € in der Geschäftsstelle und überall im Buchhandel erhältlich.