Radfahren am Reformationstag

Der Reformationstag ist im christlichen Glauben ein wichtiger Feiertag, denn am 31. Oktober 1517 erfolgte Martin Luthers Thesenanschlag. Seit einigen Jahren ist dieser Tag in ganz Norddeutschland ein gesetzlicher Feiertag. Bei herrlichem Herbstwetter bietet sich in diesem Jahr das lange Wochenende an, um die bunte norddeutsche Natur auf dem Rad zu genießen und liebevoll gestaltete Gottesdienste entlang des Mönchswegs zu besuchen.Der Mönchsweg, der von Bremen bis Fehmarn quer durch Norddeutschland führt, punktet im Herbst nicht nur mit wunderschöner Landschaft, bunten Wäldern und nebelverhangenen Seen. Entlang des Weges laden viele kleine und große Kirchen zu besonderen Gottesdiensten am Reformationstag ein. RadlerInnen sind herzlich willkommen! In der Unser Lieben Frauen Kirche in Bremen stehen allen BesucherInnen die Türen zu einem ökumenischen Gottesdienst offen. Die Kirchengemeinden Ahlerstedt, Harsefeld und Bargstedt im Landkreis Stade feiern das Reformationsfest gemeinsam, mit Posaunenchören und bei einer wärmenden Suppe. In Itzehoe kann man während eines Chorkonzertes die fahrradmüden Beine ausruhen und den Gesängen lauschen. Eine Fußgänger-Rallye der Kirchengemeinde Oldenburg in Holstein beschäftigt sich mit der Frage „HALLO – WEN feiern wir heute“? Und auch auf Fehmarn bieten die PastorInnen besondere Gottesdienste zum Reformationstag an.Der Mönchsweg ist 530 Kilometern lang und führt zwischen Bremen und Fehmarn zu über 100 Kirchen. Mehr Informationen gibt es auf www.moenchsweg.de . Die Bestellung des kostenlosen Flyers ist unter info@moenchsweg.de oder T. 0431/ 128 508 73 möglich.