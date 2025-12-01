Neue Webseite für den Radfernweg Mönchsweg
Frisches Design und optimierte Nutzerführung für Reiseplanung mit Spaß
Die Website richtet sich an Radreisende, Kulturinteressierte und Naturfreunde. Besonders im Fokus des Relaunchs standen eine klarere Navigation, eine intuitive Struktur sowie die Präsentation hochwertiger, stimmungsvoller Bilder entlang des Mönchswegs. Das Menü wurde gestrafft und übersichtlicher gestaltet, um Besucherinnen und Besuchern den schnellen Zugang zu Informationen über Etappen, Sehenswürdigkeiten, Unterkünfte und Serviceangebote zu ermöglichen.
„Mit dem Relaunch ist es uns gelungen, den Mönchsweg digital neu erlebbar zu machen. Die Nutzerinnen und Nutzer profitieren von der Übersichtlichkeit mit vereinfachter Menüführung und inspirierendem Bildmaterial, das Lust macht, den Weg zu entdecken,“ freut sich der Vereinsvorsitzende Ulrich Schmidt des Trägervereins. Neben der optimierten mobilen Darstellung bietet die Seite jetzt viele interaktive Karten mit Sightseeing- und Tourentipps sowie spannende Informationen zur Historie und der Bedeutung der Christianisierung Norddeutschlands für die Regionen – alles auf einen Blick und leicht zugänglich.
Ein entscheidender Erfolgsfaktor für den zeitgemäßen Relaunch der neuen Webseite ist die enge Zusammenarbeit zwischen dem Digitalmanagement des TourismusMarketing Niedersachsen (TMN) und der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TA.SH). So greift die Mönchsweg-Webseite auf Daten aus der Touristischen Landesdatenbank Schleswig-Holsteins zu, um sogenannte Points of Interest (POIs) zu präsentieren. Parallel stellt diese Datenbank erstmalig auch Daten aus dem Niedersachsen Hub zur Verfügung.
„Der Relaunch der Mönchsweg-Website zeigt exemplarisch, wie wir digitale Infrastruktur im norddeutschen Tourismus gemeinsam weiterentwickeln. Niedersachsen bringt hier nicht nur attraktive Daten, sondern auch technologische Innovationskraft ein. Die länderübergreifende Nutzung von Open Data schafft neue Synergien, von denen Gäste und Partner gleichermaßen profitieren – ein wichtiger Schritt, um Reiseregionen digital stärker zu vernetzen und den Tourismus insgesamt zukunftsfähig zu gestalten.“, so Constantin Foltin vom Digitalmanagement der TMN. Es ist ein Erfolg, der Wegbereiter für viele weitere touristische Projekte ist.
„Für Schleswig-Holstein bietet der Relaunch des Mönchswegs eine besondere Chance: Die Nutzung von Open Data in diesem Umfang ist bisher einmalig. Mit der länderübergreifenden Zusammenführung der Bestände zeigen wir, welches Potenzial darin steckt – und wie auch kleinere Orte und Anbieter entlang der Route davon profitieren können. Durch die Vernetzung touristischer Daten können wir Gäste künftig noch gezielter inspirieren und ihnen eine verlässliche, moderne Informationsbasis bieten. Das Pilotprojekt Mönchsweg macht sichtbar, wie wir im Norden Deutschlands gemeinsam digitale Lösungen entwickeln und damit den Tourismus nachhaltig stärken können“, erklärt Josefin Johannsen vom Digitalmanagement der TA.SH.
Der Mönchsweg verläuft über rund 530 Kilometer von Bremen bis Puttgarden und verbindet zahlreiche historische Klöster, Kirchen und Kulturlandschaften miteinander. Die neue Website lädt dazu ein, diese besondere Radroute durch die drei Bundesländer Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein digital zu entdecken – und dann vor Ort zu erleben.
Mehr Informationen zum Mönchsweg unter www.moenchsweg.de.