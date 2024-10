Immer gut versorgt am Radfernweg Mönchsweg

Mit dem Herbst werden nicht nur die Tage frischer und die Blätter bunt, auch die Erntezeit in Norddeutschland erreicht ihren Höhepunkt. Entlang des Radfernwegs Mönchsweg befinden sich von Bremen bis Fehmarn zahlreiche Hofläden, die Radfahrende zum Pausieren einladen und Gelegenheit bieten, sich mit frischem Proviant für ihre Reise zu versorgen.Direkt am Startpunkt in Bremen liegt der Hof Stackkamp , der schon seit über 800 Jahren vor Ort betrieben wird, und frisches Gemüse aus eigenem Anbau und Herbstfrüchte wie Äpfel, Birnen und Zwetschgen aus dem Alten Land verkauft. Auch Wurstwaren, Eintöpfe und Aufstriche aus regionalem Anbau können im Hofladen erworben werden. Im charmanten Künstlerdorf Fischerhude bietet Brünings Scheune nicht nur lokale Bioprodukte wie Obst, Gemüse, Käse und Backwaren, es gibt auch einen saisonalen wechselnden Mittagstisch. Auf dem Hof Cordes in Bülstedt stehen Selbstbedienungsautomaten rund um die Uhr zur Verfügung, und freitags und samstags werden hofeigene Produkte sowie regionale Spezialitäten im Hofladen verkauft. Weiter Richtung Elbe beginnt das Alte Land , eines der größten Obstanbaugebiete Europas, wo im September die Apfelernte im vollen Gange ist und Besucher in über 40 Hofläden frisches Obst kaufen können. Häufig werden auch Wurst, Käse oder Honig aus der Region angeboten.Im Kreis Steinburg zwischen Elbe, Stör und schleswig-holsteinischem Auenland formt das Wasser die Landschaft. Die örtlichen Höfe sind geprägt von Rinderwirtschaft und Gemüseanbau. Im Hofladen Busch in der Blomeschen Wildnis bei Glückstadt werden von Mittwoch bis Samstag direkt am Störsperrwerk Saisongemüse, Brot, Säfte, Eintöpfe und vegane Spezialitäten verkauft. Wer es lieber etwas süßer mag, ist auf dem Hof Hochgenuss in Elskop richtig. Dort gibt es hausgemachtes Eis in allen Variationen aus Milch der eigenen Milchkühe. Im Herzen Holsteins gelegen ist der Hof der Familie Böje in Bad Bramstedt. Vier Tage in der Woche bietet der Hofladen regionales Obst, Gemüse, hausgemachte Spezialitäten sowie Wildprodukte von örtlichen Jägern. Seit 25 Jahren werden im Hofladen in Bornhöved regionale Produkte aller Art verkauft. Obst und Gemüse, Wurst, Käse, Nudeln, Liköre und auch Blumen sowie kleine Andenken können im ehemaligen Kuhstall ausgesucht werden.Idyllisch in der Holsteinischen Schweiz in Malente-Malkwitz steht der Ziegenhof im Wiesengrund mit hofeigener Käserei. Der Biohof ist Teil der Nutztierarche, bei der das Erhalten alter Nutztierrassen im Vordergrund steht. Von Montag bis Samstag verkauft der Hofladen Ziegenkäse und je nach Verfügbarkeit Fleischprodukte und Eis. Etwas außerhalb von Cismar freut sich der 140 Jahre alte Hof Klostersee über BesucherInnen. Hier produzieren eine Käserei und eine Backstube frisch für den Hofladen, in Bioqualität. Direkt nebenan befindet sich ein Hofcafé, das mit Frühstück oder Kaffee und Kuchen eine schmackhafte Pause bietet. Auf der Ostseeinsel Fehmarn angekommen können im Hofladen des Osterhofs frische Produkte vom Hof oder Eingemachtes wie Saucen, Eintöpfe oder Pesto von Anbietern der Insel gekauft werden. Auch das Hofcafé Klausdorf lockt mit hausgemachten Kuchen und einem kleinen Hofladen voller inseltypischer Leckereien, wie Sanddornprodukte, Käse und Rapshonig. Wer 24 Stunden am Tag einkaufen möchte, findet an zahlreichen Regiomaten am Weg frische, oft regionale Lebensmittel, wie Joghurt, Aufstrichen, Getränken und Marmeladen.Mehr kulinarische Tipps sind auf der Mönchsweg-Website zu finden unter Besonderes am Weg , zum Beispiel regionale Rezepte, kulinarische Veranstaltungen und bemerkenswerte kulinarische Orte. Mit dem Erntedankfest wird dem Gedeihen und Einbringen der Ernte gedankt. Überall am Mönchsweg finden Erntedank-Gottesdienste statt. Die Kirchen und Altäre sind mit frischen Feldfrüchten und Erntekronen anmutig geschmückt. Für einen Überblick zum Mönchsweg einfach den kostenlosen Flyer bestellen unter info@moenchsweg.de