Geschichte auf zwei Rädern entdecken
Der Tag des offenen Denkmals macht historische Stationen des Radfernwegs Mönchsweg erlebbar
Schon am Ausgangspunkt der Route steht mit dem St. Petri-Dom in Bremen eines der bedeutendsten kirchlichen Bauwerke Norddeutschlands. Bereits 789 wurde dort der erste Dom geweiht. Der heutige Bau geht im Kern auf das 11. und 12. Jahrhundert zurück. Am Tag des offenen Denkmals ist der Dom ab 10 Uhr geöffnet. Nach dem Gottesdienst lädt das Programm unter anderem zu einer Foto-Rallye und einer Führung zu den unterschiedlichen Gewölbeformen des Doms ein. Zwei Kurzkonzerte an den Orgeln des Doms erklingen am Nachmittag.
Auch in Niedersachsen prägen historische Kirchen und Klosteranlagen den Mönchsweg. In Zeven erinnert die romanische St.-Viti-Kirche gemeinsam mit der ehemaligen Klosteranlage an die mittelalterliche Klostergeschichte. In Stade setzen St. Cosmae et Damiani und die gotische Hallenkirche St. Wilhadi markante kirchengeschichtliche Akzente. Zum Tag des offenen Denkmals wird in der Klosteranlage in Harsefeld unter anderem die Geschichte der ehemaligen Benediktinerabtei in einer Ausstellung wieder lebendig. Bis heute erhalten und zu besichtigen sind Reste der Klosteranlage, eine Kapellenruine und der historische Amtshof mit Klosterkeller.
Nach der Elbquerung führt der Mönchsweg zur Stadtkirche Glückstadt in Schleswig-Holstein. Sie entstand in den ersten Jahren der planmäßig gegründeten Stadt und ist damit eng mit der Stadtgeschichte verbunden. Ein besonderer Höhepunkt ist die St.-Laurentii-Kirche mit dem Adeligen Kloster in Itzehoe. Der gotische Kreuzgang stammt aus dem Jahr 1256, die heutige barocke Kirche wurde 1716 bis 1718 errichtet. Kirche, Gruft und Klosterhof bilden bis heute ein außergewöhnliches historisches Ensemble. Am 13. September ist es von 10 bis 16 Uhr geöffnet.
Die Kirchen und Klöster bilden das historische Rückgrat des Mönchswegs. Der Tag des offenen Denkmals bietet einen besonderen Anlass, diese Orte genauer kennenzulernen – ihre Geschichte begleitet Radreisende jedoch an jedem Tag des Jahres.
Weitere Informationen: www.moenchsweg.de