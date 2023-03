Frühling per Rad auf dem Mönchsweg erleben

Endlich geht es wieder los! Frühblüher trauen sich aus der Erde, die Sonne gewinnt an Kraft und erste Frischlinge und Feldhasen erblicken das Licht der Welt. Es ist Frühling, die Zeit des Radfahrens! Auf dem Mönchsweg lassen sich per Rad einzigartige Frühlingseindrücke bestens einfangen. Denn der 530 km lange Radfernweg führt von Bremen bis Fehmarn neben zahlreichen jahrhundertealten Kirchen auch durch besonders abwechslungsreiche Natur. Nahezu alle Landschaftsformen Norddeutschlands werden durchfahren: Die von der Wümme durchflossene Moor-, Geest- und Waldlandschaft östlich von Bremen, die Elbmarschen, die Geest-Regionen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, das eiszeitlich geprägte Östliche Hügelland sowie die Ostseeküste.Dabei bietet der Weg Ausflugsziele, die bei den freundlicheren Temperaturen einen Besuch wert sind. Man kommt dem Frühlingserwachen besonders nah, wenn das frische Frühlingsgrün im Naturwald Braken bei Harsefeld oder im Segeberger Forst die Seele aufhellt. Auch besondere Parks, Bibel-Gärten und Kräuterfelder liegen am Weg. Im Bremer Bürgerpark sind heimische Tierarten, aber auch Alpakas oder Pfauen zu bewundern, die in der Frühlingssonne ganz besonders schimmern. In den Bibel-Gärten sprießen Pflanzen, die schon in der Bibel erwähnt wurden. Auf dem Stapeler Kräuterfeld entwickeln junge Kräuter erste Düfte. Das Alte Land verzaubert mit einem Blütenmeer. Zwischen Glückstadt und Fehmarn verbindet der ErlebnisWald Trappenkamp riesige Spielflächen mit Wildgehegen und Erlebnispfaden. In Wald und Wiesen des Wildparks Eekholt ist der Frühlingsanfang besonders gut zu beobachten. Denn ebenso wie im Wildpark Malente oder im Grömitzer Zoo Arche Noah sind die im Frühjahr geborenen Jungtiere absolute Highlights. Und vielleicht begegnet jemand schon dem Osterhasen…Informationen: www.moenchsweg.de ; kostenlosen Flyer anfordern: info@moenchsweg.de oder T. 0431- 128 508 73; bikeline-Radtourenbuch Mönchsweg, Verlag Esterbauer 14,90 €