Frische Infos für den Radfernweg Mönchsweg

Interessierte Radreisende auf dem Radfernweg Mönchsweg können sich über neue Infotafeln am Weg freuen! 33 Infotafel-Stationen an Kirchen und anderen Sehenswürdigkeiten wurden entlang der Strecke zwischen Glückstadt und Puttgarden auf Fehmarn erneuert. Eine Info-Station besteht aus zwei oder drei Tafeln. Sie stellen Thema und Streckenverlauf des Mönchswegs vor. Kurzweilig werden den Radpilgernden historische Informationen zu einer jahrhundertealten Kirche oder einer Sehenswürdigkeit vermittelt. Auch englische Übersetzungen stehen zur Verfügung. Fotos veranschaulichen sehenswerte Details. Der jeweiligen Stadt oder Gemeinde wird eine extra Tafel mit Infotext, Karte und Fotos gewidmet.Erstmalig erfolgte die Installation der Infotafeln am Mönchsweg in Schleswig-Holstein im Zuge eines Förderprojektes von 2010 bis 2012. Inzwischen befanden sich viele Tafeln in einem schlechten Zustand. Sonnenlicht und Vandalismus hatten den Tafeln stark zugesetzt. Die Erneuerung wurde nun durch die jeweilige Kommune oder Kirchengemeinde finanziert. Neben den Urlaubsgästen erfreuen sich auch Einheimische an den frisch aufgesetzten Infotafeln.Ulrich Schmidt ist Vorsitzender des Trägervereins Mönchsweg e.V. Er begleitet das Projekt Mönchsweg bereits seit seiner langjährigen Tätigkeit bei der Nordkirche in der Fachstelle Kirche und Tourismus: „Das gemeinsame Handeln und die positive Kooperation mit den Kirchengemeinden und Kommunen sind wichtige Faktoren für den Erfolg des Mönchswegs. Dafür sind wir sehr dankbar!“Der Mönchsweg ist einer der 13 Radfernwege in Schleswig-Holstein. Er verläuft auf 340 Kilometern quer durch das Land. Sein Slogan „Mit Leib und Seele…“ verdeutlicht die gelungene Verbindung von Bewegung in freier Natur mit Ruhe und Besinnung. Auf weiteren 190 Kilometern verläuft die Route durch das Land zwischen Elbe und Weser bis nach Bremen. Information: www.moenchsweg.de , kostenloser Flyer: info@moenchsweg.de