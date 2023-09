Erntedank am Mönchsweg

Der goldene Herbst bricht an, die Blätter färben sich bunt, es wird nebelig und kühler. In dieser Jahreszeit ist eine Tour auf dem 530 Kilometer langen Radfernweg Mönchsweg besonders abwechslungsreich und farbenfroh. Denn rund um das Erntedankfest am 1. Oktober wird im Norden die Dankbarkeit für das Gedeihen und Einbringen der Früchte, des Gemüses und des Getreides gefeiert. Überall am Mönchsweg von Bremen bis Fehmarn finden Erntedank-Gottesdienste statt. Die Kirchen und Altäre sind mit frischen Feldfrüchten und Erntekronen herrlich geschmückt. Vielerorts können sich BesucherInnen auf plattdeutsche Gottesdienste und besondere musikalische Begleitung freuen. Die Nordkirche bietet auf ihrer Website eine Übersicht der Erntedank-Gottesdienste an.Rund um das Erntedankfest können Radreisende auf dem Mönchsweg eine große Auswahl individueller Veranstaltungen mit musikalischer Unterhaltung, regionalen Produkten sowie kulinarischen und kunsthandwerklichen Angeboten erleben. Im Alten Land werden die Altländer Apfelwochen mit dem Altländer Apfelfest gefeiert. Das umfangreiche Programm im größten zusammenhängenden Obstanbaugebiet Nordeuropas lädt dazu ein, Äpfel selbst zu pflücken, an Obsthof-Führungen teilzunehmen oder in Mostereien frische Säfte zu genießen. Auch beim Apfelfest in Bremen am 8. Oktober kann man alte Apfelsorten probieren und bestimmen sowie den fachgerechten Obstbaumschnitt lernen. Bereits am 24. September präsentieren sich Anbieter regionaler Produkte und Kunsthandwerk auf dem Landmarkt im schönen Museumshof des Wallmuseums in Oldenburg in Holstein. Am 1. Oktober wird rund um die Nicolai-Kirche in Grömitz zum Nicolaimarkt eingeladen und in Lensahn fährt ein herbstlich geschmückter Erntewagen in einer Prozession von der Kirche zum Erntedank-Markt auf den Museumshof Lensahn.Mehr Informationen zu dem Radfernweg Mönchsweg finden Sie auf www.moenchsweg.de.