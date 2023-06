Eine Radtour mit Events

Der Mönchsweg, ein faszinierender Radfernweg von Bremen bis Fehmarn, lockt mit stiller Natur, abwechslungsreicher Landschaft und kultureller Vielfalt. Wer seine Radtour gerne mit besonderen Festen und kulinarischen Highlights verbindet, sollte den Mönchsweg kennenlernen! Jedes Jahr gibt es ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm entlang der Strecke. Radreisenden bietet sich ein großes Angebot, hier eine Auswahl.In Bremen erwarten die Gäste gleich mehrere herausragende Veranstaltungen. Die Welterbetage am 2. Juni bieten eine einzigartige Gelegenheit, die historische Altstadt zu erkunden und in die Geschichte der alten Hansestadt einzutauchen. Im Juli verwandelt sich das Gelände an der Weser während der Breminale in eine lebendige Kulturoase für Kunst, Kultur und Musik. Die Maritime Woche im September bietet ein vielfältiges Programm mit Wassersportpräsentationen, Attraktionen und Führungen am Weserufer.In Horstedt ist am 18. Juni Kräutertag . Zum 20. Mal jährt sich das Highlight für Genießer in der Kräuterregion Wiesteniederung. Das Stader Altstadtfest am 16. Juni lockt mit einem bunten Markttreiben, Live-Musik und kurzweiligem Bühnenprogramm. Die Lange Nacht in Stade am 7. Juli bietet BesucherInnen die Möglichkeit, die Stadt bei Nacht zu erkunden und an zahlreichen Veranstaltungen teilzunehmen. Im Kehdinger Land wird der Himmel bunt, wenn zum Drachenfest Krautsand am 7. und 8. Oktober Drachenflieger aus ganz Deutschland ihre bunten Drachen steigen lassen.Glücksstadt steht vom 8. bis 11. Juni ganz im Zeichen der Matjeswochen . In der Altstadt und am Hafen dreht sich alles um den beliebten Hering, der in verschiedenen Variationen genossen werden kann. Köstlichkeiten für Feinschmecker und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm machen die Tage zu einem besonderen Erlebnis. Die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg entführen die Besucher in die Welt des berühmten Abenteuerschriftstellers. Mit beeindruckenden Inszenierungen, spannenden Geschichten und spektakulären Stunts sind die Festspiele von Ende Juni bis Anfang September ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie.In der Holsteinischen Schweiz lägt die Stadt Plön vom 7. bis 9. Juli zum Stadtbuchtfest ein, das Literaturbegeisterte und Bücherwürmer gleichermaßen anspricht. Alles dreht sich um das geschriebene Wort. Lesungen, Autorenbegegnungen und kulturelle Veranstaltungen bieten Inspiration. Stilvoll genießen lässt es sich beim Weinfest mit Livemusik im Küchengarten Schloss Eutin.Zu den Slawentagen in Oldenburg i. H. am 22. und 23. Juli treffen sich Krieger, Händler und Handwerker aus ganz Europa. So verwandelt sich der ehemalige Fürstensitz in die Welt der mittelalterlichen Slawen. Zehn bunte Tage voller kostenloser Kultur bieten die Hafenfesttage in Heiligenhafen vom 14. bis 23. Juli. Sportfans kommen vom 14. bis 16. Juli beim Rock the Beach auf Fehmarn auf ihre Kosten. Deutsche Top-Teams des Beachvolleyballs begeistern am Südstrand.Genießen Sie die abwechslungsreichen Events auf 530 Kilometern in Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Wegmarken sind die über hundert sehenswerten alten Kirchen, Klöster und Schlösser entlang der Spuren ehemaliger Missionare. Kostenloser Flyer und Beratung: info@moenchsweg.de oder T. 0431- 128 508 73; bikeline-Radtourenbuch Mönchsweg (Verlag Esterbauer): 14,90 €. Mehr Informationen auf www.moenchsweg.de