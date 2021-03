Ein Tag in der Natur – Ab aufs Rad!

Das Eintauchen in die Natur kann besonders in dieser Zeit eine wohltuende und willkommene Abwechslung sein. Raus aus den eigenen vier Wänden, wenn das Wetter dazu einlädt. Wer keine Reise planen möchte, kann trotzdem zwischendurch „auschecken“. Am Radfernweg Mönchsweg von Bremen nach Fehmarn gibt es mehrere Möglichkeiten, die eintägige Flucht ins Grüne mit entspannter Hin- und Rückfahrt per Bahn anzutreten.„Durch Bewegung kombiniert mit Orten und Zeiten der Stille finden viele Menschen echte Erholung. Die 530 Kilometer lange Route führt zu 100 jahrhundertealten Kirchen und durch nahezu alle Landschaftstypen Norddeutschlands. Auch an nur einem Tag gibt es viel zu entdecken.“ erklärt Dagmar Ott von der Geschäftsstelle Mönchsweg. Es ist eine perfekte Kombination von Natur, Kultur, frischer Luft, zufälligen Begegnungen. Und durch die Vielzahl der Bahnhöfe an der Strecke einfach umzusetzen.Für den Streckenabschnitt in Schleswig-Holstein liefert die kostenlose Mönchsweg-App vier Tourenbeschreibungen inklusive Bahn-Fahrtzeiten ab Hamburg, Lübeck oder Kiel. Start- bzw. Endpunkte am Mönchsweg sind u. a. Glückstadt, Bad Bramstedt, Plön, Eutin, Neustadt i. H. und Großenbrode. Zwischen 35 und 70 Kilometern variiert die Länge der Radtouren. Die App bietet außerdem eine Karte mit Standortverfolgung und informiert zu den Kirchen am Weg, weiteren Sehenswürdigkeiten, verlockenden Einkehrmöglichkeiten und vielem mehr.Wen es aus Hamburg über die Elbe zieht, der kommt mit der S3 in rund 45 Minuten nach Horneburg oder mit der Regionalbahn in knapp einer Stunde nach Harsefeld. Beide Orte liegen mitten im größten zusammenhängenden Obstanbaugebiet Nordeuropas und direkt am Mönchsweg. Vielseitige Natur- und Kulturgeschichte, weite Blicke vom Elbdeich und herrliche Plätze zum Ausruhen werden im Alten Land geboten. Von Harsefeld sind es knapp 50 Kilometer bis nach Himmelpforten oder 33 Kilometer bis Stade. Die Rückfahrt nach Hamburg dauert eine knappe Stunde. Ab Bremen führt die Tour auf 35 Kilometern durch die Wümmeniederung und nach Fischerhude. Die 20-minütige Rücktour ab Ottersberg ist auch am Wochenende stündlich möglich.Der Mönchsweg ist durchgehend in beide Richtungen beschildert. Die Mitnahme des Radtourenbuchs Mönchsweg mit Karten und vielen Tipps ist zu empfehlen (14,90 €, Verlag Esterbauer). Mehr Informationen auf www.moenchsweg.de . Mönchsweg-Broschüre kostenlos anfordern über info@moenchsweg.de oder T. 0431- 128 508 73.